VIDEO.- Caos en la Ruta 2 en pleno éxodo turístico: corte total rumbo a la Costa por un choque a la altura de Dolores

Caos en la Ruta 2 en pleno éxodo turístico: corte total rumbo a la Costa por un choque a la altura de Dolores
La circulación vehicular a la Costa Atlántica se complicó en la mañana de este sábado, en pleno recambio de quincena, por un siniestro vial en la ruta 2 a pocos kilómetros de la ciudad de Dolores.
Según automovilistas, se registraban filas de varios kilómetros y enormes demoras a causa del episodio vial.
El hecho, cuyas precisiones trataban de establecerse, ocurrió a la altura del kilómetro 204.
Según informó AUBSA, el tránsito hacia la Costa por la Autovía 2 era intenso. No obstante, a causa del incidente vial, el corte de calzada era total.
25km de estancamiento sobre la Ruta 2, desde la rotonda de la 41/2 hasta la salida en Dolores.— Sanlorencista (@sanlorencistaBD) January 17, 2026
Prepárense unos buenos mates y jueguense un veo veo, que hay para rato. #trafico #autos #noticias #vacaciones #ruta #autopista #costa #luzutv #pinamar #mardelplata #villagesell pic.twitter.com/H7iYMAavJW
La situación provocaba dolores de cabeza a los automovilistas ya que "prácticamente no se puede avanzar ni un metro".
El hecho se produjo en pleno éxodo turístico, ya que esta mañana se desplazaban hacia los destinos turísticos uno 2264 vehículos por hora, según los registros de Samborombón (Brandsen). Ese número se reducía a 547 a la altura de Maipú.
Por otro lado, para los que retornaban de los destinos turísticos de la costa bonaerense, en sentido a La Plata y CABA el tránsito era “normal”.
En paralelo, también se registraban demoras en el kilómetro 239 en sentido al Partido de la Costa a causa de un siniestro vial en el tramo de General Conesa. En este caso se montó un operativo de reducción de calzada, por lo que se circulaba a marcha lenta.
Cabe remarcar que la Ruta 11 también estaba cargada, con un caudal de 1448 autos por hora en la zona de La Huella.
