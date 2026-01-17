Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Una mujer de 24 años falleció este viernes por la tarde en el Hospital San Roque de Gonnet, luego de haber caído desde el puente peatonal ubicado en Camino Centenario y 501. El hecho ocurrió horas antes y motivó un importante despliegue de servicios de emergencia en la zona.
Según informaron fuentes oficiales a EL DÍA, la víctima fue identificada como Nazarena Lescano Patane, quien había sufrido heridas de extrema gravedad a raíz de la caída. Testigos que se encontraban en el lugar indicaron que la joven estaba sola al momento del episodio y que no advirtieron la participación de terceras personas.
Tras el hecho, la mujer fue trasladada de urgencia al centro de salud, donde permaneció internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado durante la tarde.
Desde el ámbito policial y judicial señalaron que tomó fuerza la hipótesis de un suicidio, aunque la investigación continúa en curso con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias del caso. Este sábado 17 de enero se realizará la autopsia correspondiente y se aguardan además los resultados de estudios complementarios.
La Fiscalía prevé incorporar testimonios de familiares y allegados para reconstruir las últimas horas de la joven.
La causa quedó a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N°7 de La Plata, que continúa con las actuaciones judiciales de rigor.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil, en Argentina funciona la línea gratuita 135 (CABA) o 0800-345-1435 a nivel nacional, disponible las 24 horas.
