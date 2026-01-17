Alquileres de oficinas y locales en La Plata: un mercado que busca su nuevo equilibrio tras la pandemia

El mercado de alquileres de oficinas y locales comerciales en La Plata atraviesa una etapa de transición. A cinco años del impacto de la pandemia, la actividad muestra señales de recuperación, pero todavía lejos de los niveles de ocupación plena que caracterizaban al centro platense antes de 2020. La postal es conocida: carteles de “se alquila” en vidrieras céntricas, mayor oferta de oficinas pequeñas y un movimiento que avanza, aunque sin apuro.

Según explica el martillero Ramón Penayo, el fenómeno no es exclusivo de la ciudad. “Es algo que también ocurre en Capital Federal: nunca se volvió a una ocupación del 100% como antes de la pandemia”, señala. En La Plata, si bien hubo una mejora respecto de los peores momentos, todavía persisten oficinas y locales desocupados. El cambio de hábitos laborales aparece como una de las principales causas. El trabajo remoto, la digitalización de trámites y la firma electrónica redujeron la necesidad de presencia diaria en un espacio físico, especialmente entre profesionales.

Ese nuevo esquema se traduce, por ejemplo, en estudios compartidos. “Abogados que atienden presencial dos días por semana, se organizan entre varios y usan la misma oficina en distintos días. Eso genera más disponibilidad de inmuebles”, explica Penayo. Algo similar ocurre con los locales comerciales: el crecimiento de la venta online achicó la demanda de locales a la calle, con habilitaciones, empleados y costos fijos elevados.

Desde otra perspectiva, la martillera Mirta Libera sostiene que hoy no se registra una demanda marcada en alza, aunque no descarta que el escenario cambie. “Después de la pandemia hubo muchas oficinas vacantes y la recuperación fue lenta. Si este año se consolida un contexto de mayor estabilidad, eso puede estimular un mayor movimiento”, afirma. Además, advierte que el home office empieza a ser revisado por algunas actividades, lo que podría impulsar un regreso parcial a la presencialidad.

En términos de valores, el mercado también se reacomoda. Mariana Valverde destaca que, en el segmento de alquiler, hay una mayor oferta de oficinas pequeñas —de hasta 16 metros cuadrados—, lo que vuelve más competitivos los precios. En cuanto a las expensas, aclara que no se trata de una baja generalizada, sino de un ajuste estructural: “Muchos edificios redujeron costos y eso impactó favorablemente en el mercado”. Aun así, el peso de las expensas sigue siendo un factor clave a la hora de decidir.

Valverde subraya, además, que la oficina tradicional conserva ventajas frente a alternativas como el coworking. “El coworking se usa mucho, pero la oficina permite atención al público, depósito y brinda mayor seguridad. Ese soporte físico sigue siendo una ventaja competitiva”, sostiene. En ese sentido, no observa un corrimiento significativo de oficinas pequeñas hacia las afueras, algo que sí sucede con empresas de mayor escala.

Para Gisela Agostinelli, el mercado de oficinas y locales se mantiene “tranquilo”, con oferta y demanda equilibradas, aunque lejos del dinamismo de los alquileres de vivienda. “El movimiento es bastante parejo durante el año, aunque febrero suele mostrar más actividad porque hay personas que arrancan proyectos”, explica. La martillera remarca la importancia de analizar las expensas y verificar qué rubros están permitidos en cada consorcio, ya que esas variables inciden directamente en el precio final.