Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Política y Economía

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
16 de Enero de 2026 | 15:14

Escuchar esta nota

Los dos pilotos que realizaron cerca de 60 vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar que la Justicia investiga como presuntamente vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declararon como testigos y afirmaron que nunca transportaron personas al lugar.

Las declaraciones se produjeron ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien los citó luego de que, a partir de información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se identificara a los pilotos como los responsables de los viajes al helipuerto de la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Según fuentes judiciales, ambos testigos declararon bajo juramento de decir verdad y coincidieron en que los vuelos se realizaron sin pasajeros. Uno de ellos sostuvo que la totalidad de los viajes fueron “de entrenamiento” o práctica, mientras que el otro explicó que la ausencia de nombres en las planillas se debía a que “no había pasajeros”. También negaron haber trasladado bultos o cargas.

Durante la audiencia, el juez les preguntó si podían reconocer a dirigentes de la AFA como eventuales pasajeros, incluso mediante fotografías. Ambos respondieron que no conocían ni al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a Toviggino, y que no podrían identificarlos si se les mostraran imágenes.

Vuelos de práctica y sin vínculos personales

Los pilotos señalaron que, en general, no mantienen relación con quienes contratan los vuelos y que, en el caso puntual de la mansión de Pilar, nunca trasladaron personas. Indicaron además que muchos de los vuelos fueron realizados con fines de entrenamiento, dentro de los servicios contratados a la empresa Flyzar.
El helicóptero es operado por Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., conocida como Flyzar, firma propiedad de Gustavo Carmona, que también fue contratada por la AFA para realizar el vuelo que trasladó a la selección argentina al Mundial de Rusia 2018.

LE PUEDE INTERESAR

AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez

LE PUEDE INTERESAR

Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción

Registros ausentes

Hasta el momento, los investigadores no encontraron listas de pasajeros ni constancias de paquetes trasladados. Tampoco fue hallado el libro obligatorio del helipuerto, que por normativa debe llevar el propietario del predio. Ese registro no apareció durante el allanamiento de la propiedad.

Fuentes del caso indicaron que el juez Aguinsky avanzará ahora con nuevas medidas de prueba para reconstruir el uso real del helicóptero y determinar si existieron pasajeros no declarados. De comprobarse que los pilotos mintieron, podrían enfrentar una causa penal por falso testimonio, delito que prevé penas de prisión de uno a cuatro años.

Una mansión millonaria bajo sospecha

La propiedad investigada cuenta con una superficie de aproximadamente 105.000 metros cuadrados e incluye haras, piscina, cancha de paddle, helipuerto y un galpón en el que se hallaron 54 vehículos de lujo y de colección. Peritos oficiales tasaron la mansión en 17 millones de dólares, aunque en la escritura figura que fue adquirida en mayo de 2024 por 1,8 millón de dólares.

En los registros formales, la quinta pertenece a Real Central S.R.L., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, la Justicia sostiene que ninguno de los dos cuenta con la capacidad económica declarada para justificar la titularidad de la propiedad ni de los vehículos encontrados, por lo que se investiga si actuaron como prestanombres.

Durante el allanamiento se secuestraron elementos que refuerzan las sospechas, como un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central a nombre de Toviggino, además de cédulas azules de los vehículos emitidas a nombre de familiares del tesorero de la AFA. También se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, que incluían peajes y servicios de propiedades ajenas a la entidad, motivo por el cual el juez dispuso su suspensión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

¿Gimnasia sale a buscar un defensor?

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”

La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Últimas noticias de Política y Economía

La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales

AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez

Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción

Se reunió la mesa política del Gobierno con la reforma laboral como tema principal
Policiales
Conmoción en Berisso: hallaron muerto a un comerciante
Choque, operativo y revuelo en 7 y 85
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo
Información General
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
Se cumplen 69 años de la inauguración de The Cavern: el legendario sótano de Liverpool dónde tocaban Los Beatles, estilo y leyenda
Deportes
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
River, con bajas para el duelo con Peñarol

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla