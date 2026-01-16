La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales
La Provincia realizó una nueva oferta salarial a docentes y estatales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Cortes de agua y luz en La Plata: siguen los reclamos y crece la preocupación
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata
A partir de febrero, nuevo esquema en La Plata para el pago de los tributos que abonan los comercios
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física
Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción
Se reunió la mesa política del Gobierno con la reforma laboral como tema principal
Robo al galope: persecución viral a "caballo-chorros" en el Conurbano
Un hombre sufrió quemaduras leves tras un incendio en la zona oeste de La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Sorpresa en el nuevo parte médico de Bastián: tiene múltiples fracturas de cráneo
En libertad condicional robó en una panadería de La Plata y lo detuvo la policía
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Veinte tiros contra una vivienda en La Plata y un barrio atravesado por el temor
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los dos pilotos que realizaron cerca de 60 vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar que la Justicia investiga como presuntamente vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declararon como testigos y afirmaron que nunca transportaron personas al lugar.
Las declaraciones se produjeron ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien los citó luego de que, a partir de información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se identificara a los pilotos como los responsables de los viajes al helipuerto de la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa.
Según fuentes judiciales, ambos testigos declararon bajo juramento de decir verdad y coincidieron en que los vuelos se realizaron sin pasajeros. Uno de ellos sostuvo que la totalidad de los viajes fueron “de entrenamiento” o práctica, mientras que el otro explicó que la ausencia de nombres en las planillas se debía a que “no había pasajeros”. También negaron haber trasladado bultos o cargas.
Durante la audiencia, el juez les preguntó si podían reconocer a dirigentes de la AFA como eventuales pasajeros, incluso mediante fotografías. Ambos respondieron que no conocían ni al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a Toviggino, y que no podrían identificarlos si se les mostraran imágenes.
Vuelos de práctica y sin vínculos personales
Los pilotos señalaron que, en general, no mantienen relación con quienes contratan los vuelos y que, en el caso puntual de la mansión de Pilar, nunca trasladaron personas. Indicaron además que muchos de los vuelos fueron realizados con fines de entrenamiento, dentro de los servicios contratados a la empresa Flyzar.
El helicóptero es operado por Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., conocida como Flyzar, firma propiedad de Gustavo Carmona, que también fue contratada por la AFA para realizar el vuelo que trasladó a la selección argentina al Mundial de Rusia 2018.
LE PUEDE INTERESAR
AFA: por qué Faroni y su esposa se presentaron de manera anticipada y espontánea ante el juez
Registros ausentes
Hasta el momento, los investigadores no encontraron listas de pasajeros ni constancias de paquetes trasladados. Tampoco fue hallado el libro obligatorio del helipuerto, que por normativa debe llevar el propietario del predio. Ese registro no apareció durante el allanamiento de la propiedad.
Fuentes del caso indicaron que el juez Aguinsky avanzará ahora con nuevas medidas de prueba para reconstruir el uso real del helicóptero y determinar si existieron pasajeros no declarados. De comprobarse que los pilotos mintieron, podrían enfrentar una causa penal por falso testimonio, delito que prevé penas de prisión de uno a cuatro años.
Una mansión millonaria bajo sospecha
La propiedad investigada cuenta con una superficie de aproximadamente 105.000 metros cuadrados e incluye haras, piscina, cancha de paddle, helipuerto y un galpón en el que se hallaron 54 vehículos de lujo y de colección. Peritos oficiales tasaron la mansión en 17 millones de dólares, aunque en la escritura figura que fue adquirida en mayo de 2024 por 1,8 millón de dólares.
En los registros formales, la quinta pertenece a Real Central S.R.L., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, la Justicia sostiene que ninguno de los dos cuenta con la capacidad económica declarada para justificar la titularidad de la propiedad ni de los vehículos encontrados, por lo que se investiga si actuaron como prestanombres.
Durante el allanamiento se secuestraron elementos que refuerzan las sospechas, como un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central a nombre de Toviggino, además de cédulas azules de los vehículos emitidas a nombre de familiares del tesorero de la AFA. También se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, que incluían peajes y servicios de propiedades ajenas a la entidad, motivo por el cual el juez dispuso su suspensión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí