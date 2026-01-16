Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Los dos pilotos que realizaron cerca de 60 vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar que la Justicia investiga como presuntamente vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declararon como testigos y afirmaron que nunca transportaron personas al lugar.

Las declaraciones se produjeron ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien los citó luego de que, a partir de información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se identificara a los pilotos como los responsables de los viajes al helipuerto de la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Según fuentes judiciales, ambos testigos declararon bajo juramento de decir verdad y coincidieron en que los vuelos se realizaron sin pasajeros. Uno de ellos sostuvo que la totalidad de los viajes fueron “de entrenamiento” o práctica, mientras que el otro explicó que la ausencia de nombres en las planillas se debía a que “no había pasajeros”. También negaron haber trasladado bultos o cargas.

Durante la audiencia, el juez les preguntó si podían reconocer a dirigentes de la AFA como eventuales pasajeros, incluso mediante fotografías. Ambos respondieron que no conocían ni al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni a Toviggino, y que no podrían identificarlos si se les mostraran imágenes.

Vuelos de práctica y sin vínculos personales

Los pilotos señalaron que, en general, no mantienen relación con quienes contratan los vuelos y que, en el caso puntual de la mansión de Pilar, nunca trasladaron personas. Indicaron además que muchos de los vuelos fueron realizados con fines de entrenamiento, dentro de los servicios contratados a la empresa Flyzar.

El helicóptero es operado por Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., conocida como Flyzar, firma propiedad de Gustavo Carmona, que también fue contratada por la AFA para realizar el vuelo que trasladó a la selección argentina al Mundial de Rusia 2018.

Registros ausentes

Hasta el momento, los investigadores no encontraron listas de pasajeros ni constancias de paquetes trasladados. Tampoco fue hallado el libro obligatorio del helipuerto, que por normativa debe llevar el propietario del predio. Ese registro no apareció durante el allanamiento de la propiedad.

Fuentes del caso indicaron que el juez Aguinsky avanzará ahora con nuevas medidas de prueba para reconstruir el uso real del helicóptero y determinar si existieron pasajeros no declarados. De comprobarse que los pilotos mintieron, podrían enfrentar una causa penal por falso testimonio, delito que prevé penas de prisión de uno a cuatro años.

Una mansión millonaria bajo sospecha

La propiedad investigada cuenta con una superficie de aproximadamente 105.000 metros cuadrados e incluye haras, piscina, cancha de paddle, helipuerto y un galpón en el que se hallaron 54 vehículos de lujo y de colección. Peritos oficiales tasaron la mansión en 17 millones de dólares, aunque en la escritura figura que fue adquirida en mayo de 2024 por 1,8 millón de dólares.

En los registros formales, la quinta pertenece a Real Central S.R.L., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, la Justicia sostiene que ninguno de los dos cuenta con la capacidad económica declarada para justificar la titularidad de la propiedad ni de los vehículos encontrados, por lo que se investiga si actuaron como prestanombres.

Durante el allanamiento se secuestraron elementos que refuerzan las sospechas, como un bolso de la AFA y una plaqueta de Barracas Central a nombre de Toviggino, además de cédulas azules de los vehículos emitidas a nombre de familiares del tesorero de la AFA. También se detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, que incluían peajes y servicios de propiedades ajenas a la entidad, motivo por el cual el juez dispuso su suspensión.