Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia

La Provincia mejoró con un retroactivo una oferta que había hecho el martes pasado y logró ayer un acuerdo de aumento salarial con los docentes y el resto de los empleados estatales, por el cual los agentes públicos recibirán en febrero -con los salarios de enero- un incremento del 4,5% respecto de los de enero.
El acuerdo fue aceptaron por la mayoría de las organizaciones del Frente Gremial, Docente (Suteba, UDA, Amet y Sadop) pero rechazado por la Federación de Eudcadores Bonaerenses, FEB (fuerte en el interior de la provincia), que denunció que la suba equivle a $37 mil pesos para un maetro de grado con salario inicial. Las centrales UPCN y ATE, en tanto, aceptaron ambas. La negativa de FEB vuelve a sembrar diferencias al interio del Frente Docente, pero no impide el acuerdo, que se cerrará por mayoría.
El entendimiento se cerró en una serie de encuentros virtuales entre funcionarios del gobierno y dirigentes sindicales, poco antes de que expire el plazo para poder liquidar los incrementos con los sueldos que se perciben el mes que viene.
En el detalle, el acuerdo incluye un aumento retroactivo del 1% por el mes de diciembre, una suba del 2% que corresponde a enero y un proporcional del 0,5% por el medio aguinaldo del mes pasado. Por el efecto acumulativo del retroactivo, el incremento será en febrero del 4,5% respecto de los sueldos de este mes, precisaron desde el ministerio de Economía.
Un punto clave del entendimiento fue el compromiso de retomar las negociaciones en febrero, con la aclaración explícita de que en ese momento se tomará lo acordado ahora como piso para continuar las negociaciones. Hay que tener en cuenta que ese mes es la antesala del inicio de clases que arrancan el 2 de marzo, y el objetivo del gobierno es prolongar el logro de haber asegurado durante seis años consecutivos el inicio sin paros, en tiempo y forma.
En la negociación de esta semana el punto de mayor tensión fue el período noviembre- diciembre- que había quedado sin incremento tras el último acuerdo de ese año, que llegó hasta octubre . Los gremios pedían un retroactivo que empardara la inflación de esos dos meses, 2,5% y 2,8% respectivamente. Pero finalmente aceptaron algo menos: el retroactivo del 0,5% del medio aguinaldo y el 1% de diciembre, que el gobierno combinó con una suba de un punto en el incremento de enero, que en un principio ubicó en el 1% y después elevó al 2.
Como se fue informando, la mejora hasta octubre fue del 25,9% y ahora, con la suba retroactiva de diciembre, roza el 28% -el cálculo es aproximado-, por debajo de la inflación del año, que fue 31,5%. Además, de no haber un nuevo incremento en febrero, en marzo el aumento será una decimas superior al 3% porque se eliminará el efecto de los retroactivos,
Fuentes gremiales indicaron que en ese marco será clave la próxima negociación, e incluso algunos dirigentes no descartaron firmar el acuerdo por aclarar que lo harán en disconformidad. De todos modos, el gobierno evitó la posibilidad -que los gremios barajaron como real hasta último momento- de cerrar la paritaria por decreto, al menos en el tramo retroactivo.
