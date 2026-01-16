Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Espectáculos

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Eduardo Feinmann, Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Eduardo Feinmann, Nancy Dupláa y Pablo Echarri
16 de Enero de 2026 | 17:06

Escuchar esta nota

En "Bendita TV", Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, se refirió de manera ácida y discriminatoria sobre Chiche Gelblung. Un comentario que no pasó inadvertido y generó tanto revuelo  que derivó en un cruce feroz entre Eduardo Feinmann y la madre y el padrastro, Pablo Echarri, de la crecidita criatura.

Días atrás, en su rol de panelista de Edith Hermida, Luca Martin comentó sobre Gelblung: "No quiero sonar edadista con esto pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Me pone mal verlo ahora, me hace mal".

Sus palabras calaron hondo en las redes y Eduardo Feinmann ayudó a agigantar la polémica.  “¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) con el video del comentario, y ya sabiendo de quién se trataba sumó: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”.

No conforme, continuó con su crítica a Luca: "De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores".

Las palabras de Feinmann generaron un efecto inmediato. Indignado, el primero que saltó fue Pablo Echarri, marido de Dupláa, quien cruzó al periodista: "Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?", expuso furioso. Pero no hubo respuesta.

Más tarde, apareció la madre. "Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo... va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo", escribió, con una crítica solapada al exabrupto de su hijo, y rápido apuntó contra Feinmann: "¿Será que el del “ejemplo” sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garraham? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés".

LE PUEDE INTERESAR

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

LE PUEDE INTERESAR

Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata

Con la polémica instalada, habló Chiche y dijo que no le molestaron los dichos del joven que lo trató de viejo aunque aseguró que "es un pelotudo, como el padre". Sí quiso advertirle algo: : "Lo único que sé es que a viejo hay que llegar. Le diría que se cuide porque llegar no es fácil". 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Cartelera porteña

Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Gremios estatales aceptaron la oferta salarial de la Provincia

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

¿Gimnasia sale a buscar un defensor?

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Últimas noticias de Espectáculos

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Música, teatro, cine y espectáculos: la agenda para este finde en La Plata

Christian Petersen, a más de un mes de estar al borde del abismo: el video de su nueva vida con rutina física

Pablo Echarri, furioso con Chiche Gelblung: "En casa no lo queremos"
La Ciudad
Las plazas del centro de la Ciudad, a puro ritmo latino: cómo es la movida de bachata y salsa
Alerta en La Plata por un falso inspector de la "Amarok blanca" que recorre comercios y pide coimas
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
Colocaron una nueva bandera argentina en Plaza Moreno
Rige alerta por crecida del Río de la Plata
Deportes
Abierto para el público: el Lobo cierra la pretemporada con otro amistoso en Abasto
El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario
Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina
Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta
Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca
Policiales
Salvaje robo en La Plata: golpearon a un vecino y escaparon con dinero
Imputaron al padre de Bastián por el choque en Pinamar que dejó al niño en grave estado
Conmoción en Berisso: hallaron muerto a un comerciante
Choque, operativo y revuelo en 7 y 85
Violenta pelea de tránsito en La Plata: un conductor se bajo y golpeó a un chofer de la línea 273
Información General
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Alerta por gastroenteritis en playas del sur de Brasil
Los números de la suerte del viernes 16 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla