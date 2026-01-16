Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Eduardo Feinmann, Nancy Dupláa y Pablo Echarri

En "Bendita TV", Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, se refirió de manera ácida y discriminatoria sobre Chiche Gelblung. Un comentario que no pasó inadvertido y generó tanto revuelo que derivó en un cruce feroz entre Eduardo Feinmann y la madre y el padrastro, Pablo Echarri, de la crecidita criatura.

Días atrás, en su rol de panelista de Edith Hermida, Luca Martin comentó sobre Gelblung: "No quiero sonar edadista con esto pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Me pone mal verlo ahora, me hace mal".

Sus palabras calaron hondo en las redes y Eduardo Feinmann ayudó a agigantar la polémica. “¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) con el video del comentario, y ya sabiendo de quién se trataba sumó: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”.

No conforme, continuó con su crítica a Luca: "De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores".

Las palabras de Feinmann generaron un efecto inmediato. Indignado, el primero que saltó fue Pablo Echarri, marido de Dupláa, quien cruzó al periodista: "Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?", expuso furioso. Pero no hubo respuesta.

Más tarde, apareció la madre. "Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo... va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo", escribió, con una crítica solapada al exabrupto de su hijo, y rápido apuntó contra Feinmann: "¿Será que el del “ejemplo” sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garraham? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés".

Con la polémica instalada, habló Chiche y dijo que no le molestaron los dichos del joven que lo trató de viejo aunque aseguró que "es un pelotudo, como el padre". Sí quiso advertirle algo: : "Lo único que sé es que a viejo hay que llegar. Le diría que se cuide porque llegar no es fácil".