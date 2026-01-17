Un intento de robo tan audaz como llamativo terminó frustrado en las últimas horas en el estacionamiento de un hipermercado de la zona norte de La Plata, cuando un joven fue sorprendido trepado a una torre de iluminación, en pleno intento de llevarse uno de los reflectores del lugar.

El episodio ocurrió en el predio del supermercado ubicado sobre Camino General Belgrano, donde personal policial fue alertado por una situación sospechosa. Al llegar, los efectivos encontraron al sujeto encaramado a una estructura lumínica, desde donde ya había logrado cortar el cableado y retirar uno de los cuatro reflectores que iluminan el estacionamiento.

El insólito plan duró poco. El elemento sustraído —un reflector de grandes dimensiones— fue incautado en el lugar, y el protagonista de la maniobra quedó aprehendido antes de poder escapar.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y tomó intervención la UFI N° 7 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento policial y dispuso las actuaciones de rigor. El aprehendido será presentado en audiencia en las próximas horas.