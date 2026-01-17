Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata
VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
Sol y temperatura para pileta este sábado en La Plata, aunque desmejora: ¿llueve esta noche?
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
Los números de este sábado de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Críticas K al armado de listas de Kicillof: “Le están errando”
Las cuentas públicas cerraron con otro superávit fiscal el año pasado
La crecida del Río rozó el metro y medio por encima de lo normal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se quedó con el título de motos por tan sólo 2 segundos de diferencia. Festejo y locura total
Escuchar esta nota
Disculpen ustedes pero ésto hay que celebrarlo: LUCIANO BENAVIDES, CAMPEON DE LA EDICIÓN 2026 DEL RALLY DAKAR!!— 𝙈𝙘𝙇𝙖𝙧𝙚𝙣 𝙁𝟭 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝘼𝙍𝙂 🇦🇷🟠⚫ 🏆x10 (@mclarenf1arg2) January 17, 2026
El argentino, después de más de 50 horas en total, le gana por apenas 2 segundos a Brabec y conquista su 1er Touareg
De Salta al MUNDO 🇦🇷
Grande @LBenavides77 🏆 pic.twitter.com/kTRrwJIib7
El argentino Luciano Benavides (KTM) ganó el Rally Dakar 2026 en la categoría de motos al término de una 13ª y última etapa llena de suspense en los alrededores de Yanbu, en Arabia Saudita, que se adjudicó el español Edgar Canet (KTM).
Benavides, segundo en la etapa, se impuso a los 30 años por primera vez en el Dakar con solo dos segundos de ventaja en la general sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que perdió la ocasión de ganar su tercer título tras los que consiguió en 2020 y 2024 por un error de navegación.
El español Tosha Schareina (Honda) ocupó la tercera plaza de la etapa y de la general.
LE PUEDE INTERESAR
Miramón se pierde el debut
LE PUEDE INTERESAR
Desde España aseguran interés por Amondarain
A su llegada, el menor de los hermanos Benavides -su hermano mayor Kevin ganó el Dakar en motos en 2021 y 2023- hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico.
A diferencia del equipo Honda, que guardó silencio a la llegada en torno a Brabec, quien pasó mucho tiempo con la cabeza entre las manos.
El estadounidense tenía prácticamente la carrera ganada antes de la última etapa, que contaba con 105 km de recorrido cronometrado.
El francés Adrien van Beveren (Honda), quinto en la última etapa y sexto en la general, explicó ante los micrófonos de L'Equipe que cometió el mismo error que Brabec al tomar el camino equivocado, pero se dio cuenta bastante rápido de su metedura de pata, a diferencia del estadounidense.
Benavides, que ganó tres etapas (5ª, 7ª y 8ª), era considerado un tapado antes de esta 48ª edición del mítico rally raid que finalmente terminó ganando.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí