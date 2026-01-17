Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto

Se quedó con el título de motos por tan sólo 2 segundos de diferencia. Festejo y locura total

VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
17 de Enero de 2026 | 08:04

Escuchar esta nota

 

El argentino Luciano Benavides (KTM) ganó el Rally Dakar 2026 en la categoría de motos al término de una 13ª y última etapa llena de suspense en los alrededores de Yanbu, en Arabia Saudita, que se adjudicó el español Edgar Canet (KTM).

Benavides, segundo en la etapa, se impuso a los 30 años por primera vez en el Dakar con solo dos segundos de ventaja en la general sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que perdió la ocasión de ganar su tercer título tras los que consiguió en 2020 y 2024 por un error de navegación.

El español Tosha Schareina (Honda) ocupó la tercera plaza de la etapa y de la general.

Miramón se pierde el debut

Desde España aseguran interés por Amondarain

A su llegada, el menor de los hermanos Benavides -su hermano mayor Kevin ganó el Dakar en motos en 2021 y 2023- hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico.

A diferencia del equipo Honda, que guardó silencio a la llegada en torno a Brabec, quien pasó mucho tiempo con la cabeza entre las manos.

El estadounidense tenía prácticamente la carrera ganada antes de la última etapa, que contaba con 105 km de recorrido cronometrado.

El francés Adrien van Beveren (Honda), quinto en la última etapa y sexto en la general, explicó ante los micrófonos de L'Equipe que cometió el mismo error que Brabec al tomar el camino equivocado, pero se dio cuenta bastante rápido de su metedura de pata, a diferencia del estadounidense.

Benavides, que ganó tres etapas (5ª, 7ª y 8ª), era considerado un tapado antes de esta 48ª edición del mítico rally raid que finalmente terminó ganando.

