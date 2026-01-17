Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El nene permanece internado en estado crítico. Mientras, sigue el descontrol en La Frontera de Pinamar

Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá

El cuadro de salud es grave y la causa penal dio un giro al incorporar nuevas responsabilidades por lo ocurrido en el siniestro

Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá

Bastián, de 8 años, lucha por su vida y la Justicia imputó a su papá / web

17 de Enero de 2026 | 02:00
Edición impresa

La situación de Bastián mantiene en vilo a Pinamar y a todo el país. El nene de 8 años, que resultó gravemente herido tras un choque ocurrido en la zona conocida como La Frontera, continúa luchando por su vida mientras permanece internado en terapia intensiva en un hospital de Mar del Plata. En paralelo al delicado cuadro clínico, la causa judicial dio un giro importante en las últimas horas con la imputación de su padre, una decisión que pone en debate la responsabilidad adulta y la falta de conciencia frente a prácticas peligrosas que se repiten cada verano.

El estado de salud del menor sigue siendo crítico. Tras el accidente, Bastián fue trasladado de urgencia y sometido a varias intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Los médicos confirmaron que presenta múltiples fracturas de cráneo, además de lesiones abdominales que obligaron a realizarle cirugías sucesivas.

En las últimas horas fue operado nuevamente para cerrar el abdomen, luego de una evaluación exhaustiva realizada con estudios de alta complejidad. Además, se le colocó una válvula para controlar la presión intracraneal. Desde el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informaron que el niño permanece con pronóstico reservado, internado en terapia intensiva, mientras su familia recibe acompañamiento psicológico.

Mientras el foco principal sigue puesto en su evolución, la Justicia avanza con la investigación. El fiscal a cargo resolvió imputar al padre de Bastián por el delito de “lesiones culposas”, al considerar que el menor no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto. La imputación alcanza también al conductor de la camioneta Amarok y a quien manejaba el UTV en el que viajaba el niño junto a su familia. Los vehículos quedaron secuestrados y son sometidos a peritajes para reconstruir la mecánica del choque y determinar responsabilidades.

La decisión judicial generó impacto y debate. Hasta ahora, la investigación se centraba en los conductores involucrados, pero la imputación al padre introduce una dimensión incómoda: la responsabilidad de los adultos en contextos donde los riesgos son evidentes. La madre del niño, Macarena, salió a aclarar públicamente algunas versiones que circularon tras el accidente y negó que estuvieran participando de picadas. Aun así, el expediente avanza y será la Justicia la que determine si existieron negligencias y en qué grado.

Cabe recordar que según la reconstrucción del hecho, Bastián viajaba en el UTV que era conducido por una persona cercana a su padre, mientras en el interior del vehículo también se encontraban otros dos menores. La madre del niño no estaba presente al momento del choque. El impacto provocó que el nene golpeara violentamente contra la estructura interna de la cabina, lo que derivó en lesiones de extrema gravedad. Una médica que se encontraba en el lugar le realizó maniobras de RCP hasta que arribó la ambulancia.

Irresponsables al volante

El caso de Bastián volvió a exponer una problemática que se repite cada verano en Pinamar, Cariló y la zona de La Frontera: el uso irresponsable de cuatriciclos, UTV y camionetas 4x4, muchas veces con menores a bordo, sin casco ni medidas de seguridad. Pese a los controles y operativos, las imágenes se repiten: vehículos de gran porte en carreras improvisadas, maniobras riesgosas y adultos que parecen naturalizar escenas que pueden terminar en tragedia.

En los últimos días, incluso después del grave accidente que dejó a Bastián entre la vida y la muerte, continuaron registrándose picadas peligrosas y situaciones de alto riesgo. La Policía desplegó operativos especiales, con drones y controles sorpresa, que derivaron en la detención de varias personas y el secuestro de vehículos. Sin embargo, el problema persiste y vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿alcanza con los controles si no hay conciencia?

La imputación al padre del niño envía un mensaje claro: la Justicia no solo apunta a quienes conducen, sino también a quienes permiten o no evitan que los menores se expongan a situaciones extremas. Mientras Bastián pelea por su vida, su caso se convirtió en un símbolo de una temporada que, una vez más, deja al descubierto los riesgos de una conducta que parece repetirse sin aprendizaje.

 

