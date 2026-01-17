Reforma laboral: la estrategia del Gobierno para aprobarla

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se convirtió en el eje central de la agenda política del oficialismo para el inicio de 2026. Con ese objetivo, la Casa Rosada volvió a reunir a su mesa política, el espacio donde se define la estrategia legislativa y se calibran las concesiones necesarias para garantizar los votos en el Congreso.

El encuentro, que se extendió por algo más de dos horas, fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reunió a los principales referentes políticos del Ejecutivo. Allí se evaluó cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno para lograr la aprobación del proyecto, especialmente frente a los reclamos de los gobernadores, que anticiparon su disposición a acompañar la iniciativa pero pusieron reparos sobre los artículos que afectan la recaudación coparticipable.

El principal foco de tensión pasa por la baja de impuestos incluida en la reforma, en particular en el impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que impacta de manera directa en los fondos que reciben las provincias. Varios mandatarios provinciales solicitaron garantías o mecanismos de compensación, al menos de manera transitoria, para no resentir sus ingresos.

El ministro del Interior, Diego Santilli, fue el encargado de exponer ante la mesa chica los resultados de las conversaciones que mantuvo con los gobernadores durante el verano. En ese marco, explicó que existe voluntad política para acompañar la reforma, pero con exigencias concretas en materia fiscal. El pampeano Sergio Ziliotto, uno de los pocos peronistas incorporados al diálogo, volvió a ausentarse de una reunión prevista con Santilli, lo que evidenció las dificultades para cerrar acuerdos con algunos sectores.

Dos estrategias dentro del oficialismo

Dentro del Gobierno conviven posturas diferentes sobre cómo encarar la negociación. Un sector integrado por Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem considera necesario aceptar algunas modificaciones al texto y ofrecer concesiones presupuestarias a las provincias, siempre que se preserve el núcleo de la reforma. Para este grupo, lo central es lograr la sanción de la ley y enviar una señal política clara de capacidad de gobernabilidad. Según Bullrich, ya habría al menos 40 voluntades aseguradas en el Senado, donde el oficialismo apunta a tratar el proyecto el 11 de febrero.

En la vereda opuesta se ubican el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes se resisten a introducir cambios que alteren el impacto fiscal del programa económico. Aunque en los últimos días Sturzenegger habría admitido que, en esta instancia, el factor político pesa más que el técnico, ambos siguen planteando límites claros a las concesiones.

Incluso hay un tercer grupo dentro de la mesa chica libertaria que se muestra más optimista y cree que, aun sin compensaciones explícitas, los gobernadores terminarán acompañando la reforma.

El frente parlamentario y la señal al mercado

Además de la negociación con las provincias, el Gobierno sigue de cerca el escenario legislativo. Bullrich mantiene contactos con senadores de distintos bloques, mientras que Martín Menem monitorea el clima en Diputados, cámara que recibirá el proyecto en caso de que el Senado le dé luz verde.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo concentra su atención en el avance del DNU que introduce cambios en el sistema de inteligencia, otro frente sensible para el Ejecutivo, mientras mantiene activas sus oficinas con reuniones permanentes de segunda línea.

Desde el oficialismo justifican la urgencia de la reforma laboral en los altos niveles de informalidad del mercado de trabajo, que alcanzaron el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, con especial impacto entre los jóvenes. Pero también admiten que la sanción de la ley es una señal clave para los mercados y un paso indispensable para avanzar luego con otras reformas estructurales, como la tributaria y, más adelante, la previsional.

“No hay manera de que la reforma laboral no salga”, sintetizó un integrante de la mesa política. La orden de Milei es avanzar lo antes posible, aun con ajustes, para cumplir con la hoja de ruta económica que diseña desde la Quinta de Olivos y consolidar su programa de reformas en el Congreso.