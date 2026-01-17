Una jubilada murió tras desvanecerse en el Bingo

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Una jubilada de 73 años murió ayer por la tarde tras descompensarse mientras jugaba en una de las máquinas del Bingo de La Plata, ubicado en diagonal 80 y calle 116. El episodio ocurrió ante la mirada de otros clientes y generó momentos de fuerte conmoción dentro del salón de juegos.
Según el parte policial, personal del Comando de Patrullas fue convocado al lugar luego de que una mujer se desvaneciera repentinamente en el sector de máquinas. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con empleados del bingo, quienes indicaron que la mujer se desplomó en el piso y ya no presentaba signos vitales. Minutos más tarde arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.
La víctima fatal fue identificada como Jesús María Elena, domiciliada en la zona de 15 bis entre 520 y 521. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial La Plata, que impartió las directivas de rigor.
En medio del impacto por lo ocurrido, una testigo del hecho expresó su indignación a EL DIA por la demora en la asistencia médica. “Casi 50 minutos esperando una ambulancia. Estoy indignada porque no hicieron nada, estuvieron 45 minutos haciendo RCP entre los empleados”, sostuvo en su testimonio. Según su relato, la primera ambulancia en llegar fue del servicio 107 y, más tarde, arribaron otros profesionales de la salud, aunque aseguró que “se notaba que ya había fallecido”.
Las circunstancias del deceso continúan bajo investigación judicial, con intervención de la UFI N°7, que ordenó la realización de las actuaciones correspondientes para determinar las causas precisas de la muerte.
