Piden pagar U$S1 millón diario por la causa YPF

Esgrime que Argentina está en “desacato” y el pedido se lo hizo a la jueza del caso, que condenó al país a pagar U$S16.000 millones
El juicio entre fondos buitres y Argentina por la expropiación de la petrolera YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue sumando capítulos.
Ahora, Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra Argentina por haber expropiado mal a YPF en 2012, exigió que el país pague U$S1 millón por día porque creen que no acató debidamente las órdenes de la jueza Loretta Preska, quien está al frente de esta larguísima causa.
Pero la Argentina rechazará el pedido de “desacato” planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la jueza, Loretta Preska por U$S16.000 millones, en los plazos procesales definidos por la magistrada.
El escrito será presentado el 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron a esta agencia, fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Burford acusa al país de una conducta voluntaria de mala fe. El monto solicitado sería una medida coercitiva y los demandantes sostienen que “una multa de esta escala es la única forma de frenar una conducta reiterada de desprecio a la autoridad judicial estadounidense”.
No solo eso. También pidió sanciones civiles y declarar al país en desacato. Esto último generaría, además de los costos económicos, un perjuicio fuerte en la imagen de un país que busca reinsertarse en el mundo y los mercados. En marzo, en los mismos días en los que Preska debería decidir si el país está o no en desacato, Javier Milei viajará a Nueva York para encabezar el Argentina Week, un evento para inversores en el que el Gobierno buscará extender la buena imagen internacional del Presidente, convencer a inversores y capitalizar en el exterior el triunfo electoral de 2025. Ser declarado en desacato por el tribunal que tiene jurisdicción en Wall Street no parecería un buen camino para sustentar esos objetivos.
El pedido de multa aumentaría una deuda que ya resulta impagable para el país. Hace dos años, Preska condenó a la Argentina a desembolsar un resarcimiento de U$S16.000 millones por haber expropiado la petrolera de manera indebida. Ese monto está “vivo” y se acerca a los U$S18.000 millones. Es que mientras la causa sigue abierta, la jueza fijó intereses de 5,42% anual y que generan un extra diario de unos U$S3 millones, a esta fecha un total que ronda los U$S3.000 millones sólo de intereses post fallo.
Así, si la magistrada llegara a aceptar el último pedido de este estudio de abogados inglés, al que no pocos comparan con un “fondo buitre” por su estrategia de comprar activos baratos y financiar el juicio por años con el objetivo de multiplicar esa cifra con un fallo favorable, el país pagaría en conceptos de penalidades e intereses por esta juicio, unos U$S4 millones extra por día.
