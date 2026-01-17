Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años

El silencio que reinaba ayer por la mañana en un hotel familiar del barrio porteño de Retiro escondía una escena tan estremecedora como difícil de comprender. Dentro de una habitación ubicada sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, una mujer de 41 años y su hijo de apenas 7 fueron hallados muertos en el interior de la bañera. El terrible hallazgo activó un amplio despliegue policial y abrió una investigación judicial que, por estas horas, se mueve entre el misterio y una hipótesis tan dolorosa como perturbadora.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes De Yurka, docente, y su hijo Gabriel Sarú Ovejero, ambos oriundos de la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza. Madre e hijo se habían registrado en el hotel el jueves y debían abandonar el lugar durante la mañana del viernes. Sin embargo, el check out nunca ocurrió.

Según fuentes del caso, el gerente del establecimiento alertó a la Policía de la Ciudad luego de que el personal intentara comunicarse reiteradas veces con los ocupantes de la habitación sin obtener respuesta. Ante esa situación, ingresaron al cuarto y se encontraron con una escena devastadora: ambos cuerpos yacían en la bañera del baño, sin signos vitales.

De inmediato se dio aviso a las autoridades y comenzaron las tareas de preservación del lugar. Los investigadores constataron que la habitación no estaba revuelta, no presentaba signos de violencia externa ni ingresos forzados, un dato que rápidamente orientó la pesquisa hacia una posible secuencia ocurrida dentro del propio ámbito familiar.

En el baño, los peritos hallaron jeringas de insulina y un bisturí, elementos que ahora son analizados como parte clave del expediente. También se encontraron dosis de insulina, pese a que, según indicaron allegados a la mujer, Gisela no padecía diabetes, aunque sí personas de su entorno cercano.

El primer examen médico realizado en el lugar aportó datos relevantes. La mujer presentaba múltiples cortes: siete en el antebrazo izquierdo, cuatro en el derecho y dos en el cuello. Por la ubicación y la dirección de las heridas, los especialistas señalaron que serían compatibles con lesiones autoinfligidas. En cuanto al niño, los profesionales detectaron signos compatibles con asfixia por sumersión, y la data de muerte indicaría que el fallecimiento del menor habría ocurrido antes que el de su madre.

Con estos elementos, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la mujer habría provocado la muerte de su hijo y luego se habría quitado la vida. No obstante, desde el ámbito judicial remarcaron que todas las conclusiones quedarán supeditadas al resultado de las autopsias y a las pericias complementarias que se realizan sobre la escena y los elementos secuestrados.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir con precisión lo sucedido.

El impacto del caso se amplificó al conocerse que, desde la tarde del jueves, familiares y allegados buscaban desesperadamente a Gisela y a su hijo. El desenlace fue trágico.