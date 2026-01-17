Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
No se puede hablar de progreso sin contar con trenes confiables
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Críticas K al armado de listas de Kicillof: “Le están errando”
Las cuentas públicas cerraron con otro superávit fiscal el año pasado
La crecida del Río rozó el metro y medio por encima de lo normal
En 14 y 53, izaron una nueva bandera tras los daños por la tormenta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En su primera inspección, los investigadores no observaron ingresos violentados y la habitación no estaba revuelta
El silencio que reinaba ayer por la mañana en un hotel familiar del barrio porteño de Retiro escondía una escena tan estremecedora como difícil de comprender. Dentro de una habitación ubicada sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, una mujer de 41 años y su hijo de apenas 7 fueron hallados muertos en el interior de la bañera. El terrible hallazgo activó un amplio despliegue policial y abrió una investigación judicial que, por estas horas, se mueve entre el misterio y una hipótesis tan dolorosa como perturbadora.
Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes De Yurka, docente, y su hijo Gabriel Sarú Ovejero, ambos oriundos de la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza. Madre e hijo se habían registrado en el hotel el jueves y debían abandonar el lugar durante la mañana del viernes. Sin embargo, el check out nunca ocurrió.
Según fuentes del caso, el gerente del establecimiento alertó a la Policía de la Ciudad luego de que el personal intentara comunicarse reiteradas veces con los ocupantes de la habitación sin obtener respuesta. Ante esa situación, ingresaron al cuarto y se encontraron con una escena devastadora: ambos cuerpos yacían en la bañera del baño, sin signos vitales.
De inmediato se dio aviso a las autoridades y comenzaron las tareas de preservación del lugar. Los investigadores constataron que la habitación no estaba revuelta, no presentaba signos de violencia externa ni ingresos forzados, un dato que rápidamente orientó la pesquisa hacia una posible secuencia ocurrida dentro del propio ámbito familiar.
En el baño, los peritos hallaron jeringas de insulina y un bisturí, elementos que ahora son analizados como parte clave del expediente. También se encontraron dosis de insulina, pese a que, según indicaron allegados a la mujer, Gisela no padecía diabetes, aunque sí personas de su entorno cercano.
El primer examen médico realizado en el lugar aportó datos relevantes. La mujer presentaba múltiples cortes: siete en el antebrazo izquierdo, cuatro en el derecho y dos en el cuello. Por la ubicación y la dirección de las heridas, los especialistas señalaron que serían compatibles con lesiones autoinfligidas. En cuanto al niño, los profesionales detectaron signos compatibles con asfixia por sumersión, y la data de muerte indicaría que el fallecimiento del menor habría ocurrido antes que el de su madre.
LE PUEDE INTERESAR
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
LE PUEDE INTERESAR
Abusos en el Senado: piden crear una comisión
Con estos elementos, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que la mujer habría provocado la muerte de su hijo y luego se habría quitado la vida. No obstante, desde el ámbito judicial remarcaron que todas las conclusiones quedarán supeditadas al resultado de las autopsias y a las pericias complementarias que se realizan sobre la escena y los elementos secuestrados.
La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir con precisión lo sucedido.
El impacto del caso se amplificó al conocerse que, desde la tarde del jueves, familiares y allegados buscaban desesperadamente a Gisela y a su hijo. El desenlace fue trágico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí