Abusos en el Senado: piden crear una comisión

Mientras avanza la investigación judicial por los presuntos abusos sexuales cometidos en el ámbito del Senado bonaerense, en la Legislatura provincial se sumó en las últimas horas un pedido formal para crear una comisión especial que analice el funcionamiento institucional y administrativo de la Cámara alta frente a hechos de extrema gravedad.
La iniciativa fue presentada por senadores de La Libertad Avanza y propone la conformación de una Comisión Especial de Seguimiento Institucional, con el objetivo de revisar los mecanismos internos de control, supervisión y prevención, en paralelo a la causa penal que se tramita en los tribunales de La Plata. Según el proyecto, el cuerpo tendría carácter no jurisdiccional y no podría interferir en las actuaciones judiciales en curso.
El planteo surge en el marco de la causa que investiga a dos empleados de planta permanente del Senado bonaerense, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, detenidos desde el 29 de diciembre pasado por orden de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata. Tal como informó EL DIA en exclusiva en ediciones anteriores, ambos están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado y continuado en el tiempo, en una investigación que involucra al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019.
La causa describe una trama de sometimiento psicológico, control emocional y coerción espiritual sobre varias mujeres que también se desempeñaban o militaban en el ámbito legislativo. De acuerdo a la acusación fiscal, Rodríguez habría ocupado un rol central dentro de una organización cerrada, presentada como “La Orden de la Luz”, donde era identificado como una figura con supuestos atributos especiales. Silva Muñoz, en tanto, aparece señalada como facilitadora en los procesos de captación y vínculo con las víctimas.
En los últimos días, el juez de Garantías habilitó el peritaje de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados en domicilios vinculados a los imputados. Mientras la investigación judicial continúa bajo reserva, el caso sigue generando conmoción.
