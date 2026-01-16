Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

Una mujer falleció este jueves mientras se encontraba jugando en una de las máquinas tragamonedas del Bingo de La Plata, ubicado en Diagonal 80 y 116, en un hecho que generó conmoción entre los presentes.

Según las primeras informaciones, la mujer se descompensó dentro de la sala de juegos y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no logró ser reanimada.

Tras el episodio, se desplegó un amplio operativo en la zona con la presencia de Patrulla Municipal, personal policial y una ambulancia del SAME, que constató el deceso.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima, y se aguardaban precisiones oficiales para determinar las causas del fallecimiento.

El hecho generó momentos de tensión y sorpresa entre los clientes y empleados del bingo, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes en el lugar.

La víctima fue identificada como Jesús María Elena, de nacionalidad argentina, domiciliada en la ciudad de La Plata. Hasta el momento, no se informaron signos de violencia ni circunstancias sospechosas.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial La Plata, que impartió las directivas de rigor para el avance de la investigación.

