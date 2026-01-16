Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Tras la confirmación de la ruptura con Juliana Awada

Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción

El expresidente volvió a mostrarse en redes sociales desde la Universidad de Bolonia, donde dicta clases de liderazgo, luego de confirmar su separación tras más de 15 años de relación

Macri reaparece en Italia y retoma la actividad pública mientras el PRO renueva su conducción
16 de Enero de 2026 | 14:54

Escuchar esta nota

Mauricio Macri reapareció públicamente este viernes luego de que se confirmara su separación de Juliana Awada, con un posteo en redes sociales desde la ciudad italiana de Bolonia, donde se encuentra dictando clases de liderazgo en la Bologna Business School.

“Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School. Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan”, escribió el expresidente en su cuenta de Instagram, junto a imágenes tomadas en las aulas de la institución.

La publicación marcó su primera aparición pública tras la confirmación de la ruptura con Awada, con quien mantuvo una relación de más de 15 años. Desde que se conoció la separación, Macri no realizó declaraciones al respecto y optó por mantener un perfil bajo, con intervenciones políticas esporádicas a través de redes sociales.

La presencia del exmandatario en la universidad italiana no es nueva: en años anteriores ya había participado de actividades académicas similares, habitualmente durante el primer trimestre del año. En esta oportunidad, su viaje se dio pocos días después de que trascendiera la decisión de la pareja de poner fin a la relación.

Awada, en tanto, fue la única que se expresó públicamente sobre el tema. A través de su cuenta de Instagram, escribió: “Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa”.

Cambios en el PRO

Mientras Macri desarrolla actividades académicas en Italia, el PRO avanzó con una renovación de su conducción partidaria. Este viernes, el diputado nacional Fernando De Andreis fue designado como nuevo secretario general del partido.

De Andreis, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Macri y actual legislador nacional, reemplazará en el cargo a Facundo Pérez Carletti, quien asumió como legislador provincial en Santiago del Estero.

En un comunicado oficial, el PRO señaló que la designación marca “el inicio de una nueva etapa”, con el objetivo de “renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país”. También agradeció la gestión saliente de Pérez Carletti.

Tras conocerse su nombramiento, De Andreis publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó los desafíos que enfrentan los partidos políticos en el actual contexto y sostuvo que el PRO “tiene las condiciones para superar esas amenazas”.

El cambio de autoridades se produce en un momento de redefiniciones internas dentro del partido fundado por Macri, atravesado por tensiones respecto de su vínculo con el gobierno nacional y el posicionamiento frente a La Libertad Avanza, en un escenario de pérdida de representación y reconfiguración del mapa opositor.

Aunque sin declaraciones directas sobre la coyuntura partidaria, la reaparición de Macri coincidió con esta etapa de reorganización del PRO, en momentos en que el expresidente busca mantener presencia pública desde un perfil más bajo, alejado de la gestión diaria y enfocado en actividades académicas y definiciones estratégicas a mediano plazo.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

