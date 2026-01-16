Provincia volvió a convocar a los gremios para continuar con la paritaria salarial

Después que rechazaran la propuesta de un incremento del 1,5% ofrecido esta semana, la Provincia volvió a convocar a los gremios para continuar hoy la paritaria salarial y tratar de llegar a un acuerdo.

Según trascendió, a las 14hs. será la reunión con los gremios docentes, mientras que para las 15:30hs. está previsto el encuentro con los representantes de los estatales.

Los sindicatos rechazaron el ofrecimiento formulado el martes y reclamaron negociar una nueva suba que contemple primero un retroactivo para el último bimestre. Es que el último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre). Es decir, en esos 10 meses, los trabajadores recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Esta nueva convocatoria marca la posibilidad que pueda haber un entendimiento que posibilite una mejora salarial.