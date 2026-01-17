Las cuentas públicas cerraron con otro superávit fiscal el año pasado

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
El Gobierno nacional anunció que el 2025 cerró con un superávit primario de 1,4% y financiero de 0,2%.
En términos absolutos, el saldo primario fue de $11.769.219 millones y el financiero de $1.453.819, según indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en redes sociales.
“En línea con la estacionalidad del gasto primario durante el mes, en diciembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones”, precisó el funcionario.
Caputo destacó que “se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.
“El gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales”, señaló el ministro, al tiempo que indicó que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.
Y precisó que “el gasto social en AUH y Tarjeta Alimentar se incrementó 43% en términos reales en la comparación diciembre 2025 vs diciembre 2023, representando un 92% de la canasta básica alimentaria vs un 55% en diciembre 2023.”
“El superávit fiscal se alcanzó luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PBI desde 2024, incluyendo la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles”, insistió el jefe del Palacio de Hacienda.
Caputo dijo que “durante diciembre de 2025 se produjo una nueva reducción de derechos de exportación de 2 puntos porcentuales para los complejos soja, trigo y cebada y de 1 punto para los complejos maíz, sorgo y girasol”.
