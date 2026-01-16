El empresario Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, se presentaron este viernes de manera espontánea ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, para notificarse formalmente de la investigación en su contra en la causa que analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de la empresa TourProdEnter LLC.

La pareja estaba citada para el próximo lunes, pero decidió adelantar la comparecencia. El trámite duró apenas unos minutos y se limitó a la firma del acta de notificación y a la ratificación del domicilio y de la defensa legal, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi. No hubo declaración indagatoria ni presentación de descargos.

Según fuentes judiciales, la presentación espontánea constituye un gesto clásico de “ponerse a derecho”, orientado a demostrar voluntad de someterse al proceso y a despejar cualquier sospecha de intento de eludir a la Justicia. En el contexto de la causa, la decisión cobra relevancia por los antecedentes inmediatos: semanas atrás, Faroni fue impedido de salir del país cuando intentaba viajar a Uruguay, y su situación migratoria quedó momentáneamente bajo revisión judicial.

En ese marco, adelantar la citación aparece como una señal destinada a reforzar el arraigo, reducir riesgos procesales y evitar que se reactiven medidas restrictivas, como prohibiciones de salida del país u órdenes de presentación compulsiva.

Una causa en expansión

La investigación se inscribe en una causa más amplia iniciada en torno a la financiera Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, que luego fue ampliada por la fiscal federal Cecilia Incardona y la Procelac para incorporar el rol de TourProdEnter LLC, la empresa controlada por Faroni y Gillette.

Desde 2021, TourProdEnter fue contratada por la AFA para gestionar y comercializar sus contratos internacionales, a cambio de una comisión del 30%. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos administrados —que superarían los 300 millones de dólares— no habrían tenido como destino final a la entidad deportiva. La sospecha apunta al presunto desvío de al menos 42 millones de dólares hacia sociedades del exterior consideradas ficticias y a gastos vinculados a dirigentes del fútbol.

Allanamientos y levantamiento del secreto financiero

El 30 de diciembre pasado, el juez Armella ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni, Gillette y otros vinculados a TourProdEnter, además de una serie de allanamientos, entre ellos a la vivienda del empresario en Nordelta y a dos sedes de la AFA.

También se solicitaron informes a bancos de Estados Unidos y se puso bajo análisis el uso de criptomonedas en operaciones vinculadas a transferencias de jugadores al exterior, luego de detectarse una transacción en la que el dinero no habría llegado a destino.

El trasfondo del anticipo

En ese escenario, la presentación anticipada ante el juzgado aparece como una maniobra defensiva preventiva, en una causa que aún se encuentra en etapa de recolección y análisis de prueba, pero que ya exhibe un volumen significativo de medidas: más de 70 procedimientos, cooperación internacional y ampliación constante del objeto de investigación.

Por ahora, Faroni y Gillette no están formalmente acusados ni indagados. La notificación cumplida este viernes fue un paso procesal de rigor. Sin embargo, el adelantamiento de la cita sugiere que la defensa busca ordenar el frente judicial antes de que el expediente avance hacia instancias más comprometedoras.

La causa sigue en plena etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.