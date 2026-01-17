Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El reclamo se concentró en 25 y 72, lugar cargado de memoria por el crimen de la pequeña Kim Gómez

Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos

Se expande la bronca en diversas zonas de nuestra ciudad por la sucesión de ataques delictivos. Referentes de diversos puntos de La Plata se reunieron por el tema. Solicitarán reunirse con el ministro de Seguridad

Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos

Algunos de los vecinos que estuvieron en la reunión en 25 y 72 / EL DIA

17 de Enero de 2026 | 02:02
Edición impresa

Los embates delictivos en La Plata se tornaron crónicos, son una realidad que se expone a diario y no encuentran medidas oficiales efectivas para dar respuesta al temor generalizado que viven los habitantes de nuestra ciudad.

Desde hace muchos años que se vienen sucediendo incontables reuniones de frentistas de diferentes barrios, varias de ellas con la presencia inclusive de jefes policiales, así como de funcionarios municipales y provinciales.

Sin embargo, más allá de que en esos encuentros predominan las promesas de las autoridades para reforzar las medidas de prevención de delitos, en la práctica, según lo que denuncian referentes vecinales, han resultado insuficientes los aportes para revertir una problemática cada vez más acuciante.

En este contexto, lejos de resignarse al avance de la inseguridad, dirigentes barriales platenses se reunieron ahora para acordar los pasos a seguir.

Lo hicieron en la esquina de 25 y 72, que se convirtió en un emblema de lo que pasa en La Plata en esta materia, desde que el 25 de febrero del año pasado, dos delincuentes robaron allí el auto a la madre de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió al ser arrastrada al quedar enganchada del coche en la fuga de los asaltantes.

Uno de los vecinos que participó de la reunión fue Daniel Arrippe, en representación de Los Hornos, y que ayer le contó a EL DIA los pormenores de ese cónclave.

“Nos juntamos a charlar de lo que está pasando en nuestras zonas por la inseguridad, con referentes además del casco urbano, de Villa Elvira, El Mondongo, Tolosa, Villa Castells, City Bell y Villa Elisa”, citó inicialmente.

Cuestionó que “en todos los casos, por separado, recibimos siempre las mismas respuestas y promesas de funcionarios municipales y provinciales. Pero las soluciones nunca llegan”.

Puntualizó que “en Los Hornos estamos esperando 15 cámaras de seguridad desde hace dos años y siguen en licitación. A la gente de Villa Elvira les dijeron cosas por el estilo hace un par de semanas”. Ofuscado, entonces disparó: “creo que el verso se tiene que terminar, porque nos dicen una cosa y la realidad de la calle muestra otra muy diferente”.

Volviendo a la situación de Los Hornos, Arrippe recordó que “con funcionarios municipales de Seguridad nos reunimos hace 45 días. Nos aseguraron que tratarían de ampliar las cuadrículas en Los Hornos. Pero seguimos esperando y continuamos con los mismos cuatro patrulleros, pese a que dijeron que iban a ser seis”. Y reflejó que “el comisario sigue haciendo lo que puede con los recursos que tiene”.

“QUE NOS ATIENDA EL MINISTRO”

A medida que transcurría el diálogo con EL DIA, se fue acrecentando con nitidez el enojo existente -tanto en Arrippe como en otros dirigentes barriales- por el panorama que impera en relación a la inseguridad en diversos sectores del territorio platense.

Prueba de ello, es que este vecino de Los Hornos expuso que “estamos cansados de tanta inseguridad, de tanta impunidad y de que cuando nos atienden funcionarios, son de la segunda o tercera línea. Es decir, sin mayor poder de resolución frente a nuestros reclamos”.

Explicó que, por tal razón, y por la urgente necesidad de frenar la ola delictiva, que no mermó ni siquiera en este corto lapso que va del verano, “acordamos en la reunión que vamos a pedir una audiencia con el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso”.

“Nunca nos recibió para hablar sobre la inseguridad y lo que puede hacer para darnos más tranquilidad. Pero esto no da para más y ahora es indispensable que nos atienda”, subrayó.

Arrippe también sostuvo que “en los últimos años no se vieron mejoras en la política contra el accionar delictivo”.

En esa línea, no obvió mencionar que “en La Plata, parece que la seguridad la manejara el intendente Julio Alak y no el Ministerio de Seguridad bonaerense, porque, al menos en Los Hornos, ¿cuando ves circular móviles de seguridad son los del Municipio. Y los patrulleros de la Provincia?”, se preguntó.

“Hace 20 días, llenaron la Plaza Moreno de patrulleros que fueron entregados supuestamente para recorrer calles para la prevención de delitos. Pero después no los ves cumpliendo esa tarea”, declaró el vecino.

Y agregó: “es otra de las cuestiones que quisiéramos los vecinos de La Plata que nos expliquen las autoridades correspondientes”.

“No es cuestión de comprar patrulleros y tenerlos después guardados en algún galpón de dependencias oficiales de esta ciudad y de otras como La Matanza y Mar del Plata. Tampoco en la Escuela Vucetich”, señaló luego.

Consultado sobre por qué se estaría dando esa situación, Arrippe conjeturó que “probablemente porque no habrá suficiente cantidad de policías para que salgan a patrullar”. Por último, dijo: “si esto sigue así, los vecinos tendremos que involucrarnos en la política”.

 

