Medicina, la facultad más elegida por los ingresantes

Ciencias Médicas, Artes y Humanidades son las tres facultades que quedaron en el podio de las más elegidas por los ingresantes para este año. En tanto, el próximo martes 20 de enero comenzará el curso de ingreso en Ingeniería, el primero de las 17 unidades académicas que tendrán en su mayoría esta clase de cursos desde febrero.

Según datos oficiales, casi 38 mil jóvenes de todo el país ya se inscribieron para comenzar una carrera de grado durante el ciclo lectivo 2026.

De acuerdo a la información procesada hasta la primera semana de enero, un total de 37.799 aspirantes completaron formalmente la inscripción para ingresar a alguna de las 150 carreras que se dictan en las 17 facultades de la casa de estudios platense.

Las autoridades aclararon que el número final podría incrementarse, ya que algunas unidades académicas reabrirán las inscripciones a fines de este mes y en febrero.

Entre las facultades con mayor cantidad de inscriptos se destacan Ciencias Médicas, con 6.802 aspirantes; Artes, que recibió 4.711; Psicología, con 3.531; Humanidades y Ciencias de la Educación, con 3.501 conforman el podio de las más elegidas para este año. Ciencias Económica, que tiene 3.378 ingresantes, quedó muy cerca de ese podio.

Según el registro difundido por la UNLP, también hubo una alta demanda en Ciencias Jurídicas y Sociales (2.938), Ingeniería (1.756), Informática (1.330)y Periodismo y Comunicación Social (1.578).

En tanto, Arquitectura y Urbanismo tiene 1.304 ingresantes; Ciencias Agrarias y Forestales: 556; Ciencias Astronómicas y Geofísicas: 286; Ciencias Exactas: 1.297: Ciencias Naturales y Museo: 656; Ciencias Veterinarias: 1.376; Ingeniería e Informática (carrera conjunta de Ingeniería en Computación): 316; Informática y Ciencias Económicas (carrera conjunta Ciencia de Datos en Organizaciones): 601; Odontología: 1.216. En Trabajo Social: 657 ingresantes.

CURSOS DE INGRESO

En tanto, los cursos de ingreso se desarrollarán en su mayoría desde febrero para los ingresantes de este año.

El único que se adelanta es el de Ingeniería, que comienza el próximo martes 20 de enero con la materia Matemática Pi.

Arquitectura comenzará el 9 de febrero; Agronomía tendrá inscripciones del 26 al 30 de enero y comienza el curso el 2 de febrero, al igual que Exactas, Derecho, Informática, Odontología. Económicas comienza el 5 de febrero; y el 9 de febrero comenzarán las actividades en Humanidades, Periodismo, y Psicología, según lo publicado en la página web de cada facultad.

Veterinarias comenzará el 3 de febrero y no se sabe aún la fecha de inicio de Medicina, Artes y Trabajo Social.