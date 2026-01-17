Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |La columna de Milei y Sturzenegger en The Economist

“Controlen a los reguladores, no a las grandes empresas”

17 de Enero de 2026 | 02:50
El presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicaron una columna en The Economist. Este es un resumen del texto.

En su artículo, Milei y Sturzenegger sostienen que el principal obstáculo para el crecimiento económico en la actualidad no es la falta de tecnología ni de innovación, sino la intervención estatal, la mala regulación y ciertos enfoques equivocados de la teoría económica. A partir de una comparación histórica, afirman que así como la Revolución Industrial multiplicó la riqueza al liberar al mundo de las limitaciones físicas, la inteligencia artificial tiene hoy el potencial de provocar un salto similar al liberar a la humanidad de las limitaciones cognitivas, siempre que no sea restringida por la política.

Los autores cuestionan la idea de que la concentración económica sea, por definición, una falla de mercado. Plantean que las grandes empresas suelen surgir de innovaciones exitosas y economías de escala, y que forzarlas a reducir su tamaño aumenta los costos, desalienta la innovación y termina afectando negativamente el crecimiento. En ese marco, distinguen entre dos tradiciones antimonopolio: valoran el enfoque estadounidense, centrado en prácticas de exclusión que bloquean la competencia, y critican el enfoque europeo, que penaliza a las empresas dominantes por fijar precios considerados excesivos.

Según Milei y Sturzenegger, la clave no es el tamaño de las empresas sino la posibilidad de entrada de nuevos competidores. Señalan que, en la mayoría de los casos, las verdaderas barreras de entrada no son creadas por el mercado sino por el propio Estado a través de licencias, cupos, derechos exclusivos y regulaciones administrativas. En ese contexto, los precios elevados y las altas ganancias cumplen una función económica: atraer nuevos competidores e incentivar la innovación.

El texto también propone cambiar el foco del control: en lugar de perseguir a las grandes empresas, sostienen que es necesario disciplinar a los reguladores. Para ello, plantean permitir la coexistencia de mercados regulados y no regulados, de modo que sean los consumidores quienes elijan. Si la regulación aporta valor, será utilizada; si no, será evitada. Los autores citan experiencias en Argentina y en mercados de capitales europeos donde este esquema redujo costos, fomentó la competencia y limitó la burocracia.

Además, revisan dos fundamentos clásicos de la intervención estatal: los bienes públicos y las externalidades. Retomando aportes de Ronald Coase, argumentan que muchos bienes considerados públicos pueden ser provistos por el sector privado si existen incentivos adecuados, como ocurrió con concesiones en parques nacionales argentinos. En el caso de las externalidades, sostienen que el mercado puede generar soluciones eficientes mediante la innovación, como el desarrollo de servicios de polinización dirigida en el sector agroindustrial.

La columna concluye con una defensa del capitalismo y de la desregulación como motores históricos del crecimiento y la reducción de la pobreza. Frente al avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías, Milei y Sturzenegger llaman a profundizar la confianza en los mercados, reducir el rol del Estado y devolver a las personas la libertad económica como condición central para el desarrollo.

 

