La participación en la misión Artemis II

El Gobierno anunció que la Argentina formará parte de la misión Artemis II de la NASA, el programa espacial que marcará el regreso de vuelos tripulados a la Luna por primera vez desde el final del Programa Apolo, en 1972. Se precisó que durante la misión se desplegará el microsatélite argentino Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa estatal VENG S.A., con la participación del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).
El lanzamiento de Artemis II está previsto para el viernes 6 de febrero y será la primera misión tripulada del programa. En esta etapa, los astronautas no descenderán a la superficie lunar, sino que realizarán un vuelo alrededor de la Luna, alcanzando una distancia aproximada de 72.000 km de la Tierra, la mayor registrada hasta ahora para una tripulación humana.
Durante el lanzamiento se pondrá en órbita el microsatélite Atenea.
Según el comunicado oficial, Atenea permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales y aportará información relevante a la NASA. Entre sus objetivos, el microsatélite medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, recopilará datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance.
Desde el Gobierno destacaron que la participación argentina en Artemis II implica cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad y confiabilidad exigidos para misiones tripuladas, y subrayaron que la selección del país refleja el nivel de sus capacidades técnicas y operativas en el ámbito espacial.
