Con la llegada del verano, la lectura es una opción ideal para las vacaciones y, especialmente en el caso de chicos y adolescentes, como una alternativa para entretenerlos y mantenerlos alejados de las pantallas. Novelas, cuentos, historietas, libros ilustrados y de actividades son parte de las propuestas que recomiendan distintas librerías de la Región, con opciones para todas las edades y precios que van de los $20.000 a los $55.000.
En La Normal Libros (7 entre 55 y 56), Jorge García sugirió propuestas de lecturas para los distintos públicos. Para adultos, mencionó un thriller histórico: “El último secreto”, de Dan Brown ($49.900); “La soledad” ($39.900), de Gabriel Rolón, que analiza el impacto de la soledad en la sociedad; y “La viuda”, de John Grisham ($40.000), un thriller legal “con miles de copias vendidas”.
Para los adolescentes, destacó las reediciones de “La reina roja”, de Victoria Aveyard ($34.500); “El ladrón del rayo”, de Rick Riordan ($39.000), que “ya es un clásico”, afirmó; y Catárbasis, de Kuang ($56.000) que “mezcla La divina comedia con magia al estilo Harry Potter”, comentó.
Para los más chicos, recomendó los libros de Pilar como el último titulado “Pilar en México” ($24.500); “Hipo no escucha” y “Hada del trueno, hada del relámpago” ($18.000), escrito por el premio novel Han Kang, que ahora incursionó en la literatura infantil.
En la Librería Rayuela (Plaza Italia entre diagonal 77 y avenida 44) compartieron recomendaciones para el público infantil y juvenil. Ángela, responsable del sector, señaló que los precios son variados: los libros de colorear y de actividades parten de los $10.000, mientras que las novelas juveniles y los clásicos se consiguen desde los $20.000 o $25.000.
Para los más chicos, destacó la llegada de títulos muy buscados: “Tenemos los tres libros de Anthony Browne, que a veces es muy difícil completar la colección y justo ahora llegaron para fiestas. Los recomendamos muchísimo”. También mencionó libros en cartoné y tapa dura, colecciones como Los duraznos de Pequeño Editor – centrada en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento de bebés y niños pequeños (0 a 3 años) y títulos con códigos QR para escuchar canciones.
En el rango de 3 a 4 años, señaló que “los clásicos adaptados por la editorial Auzou son interactivos, con mecanismos de movimiento, muy divertidos”, además de colecciones como Gastón Ratón o Federico.
Para edades un poco mayores, recomendó autores y personajes clásicos: “Winnie, la bruja y el gato Wilbur son ideales para chicos de 5 a 7 años”, junto a la colección Burundi de Pablo Berasconi, los libros de Olivia, de Fondo de Cultura Económica y los libros de Anthony Brown. “Recomendamos muchísimo Ramón Prokupón, los libros de Willy y por supuesto los de Oliver Jeffers. O podría ser algo más local como la autora Isol”, agregó.
También sumó los libros de actividades: “Los de stickers, de dinosaurios, granja o naturaleza se llevan mucho, al igual que los de muñecas para vestir y los libros para colorear de carpinchos, que están muy de moda”.
En literatura juvenil, le apuntó a las sagas: “Percy Jackson se sigue leyendo muchísimo, vienen los libros individuales o la caja completa. También hay romántica juvenil como Alice Kellen o María Martínez, y sagas fantásticas”.
Desde Librería Atenea (49 entre 4 y 5), Ana presentó una selección pensada para las vacaciones con eje en la naturaleza: “Son novelas, cuentos e historietas con conexiones literarias en torno al bosque y el entorno natural, para todas las edades”. Entre los títulos destacados figuran “Historias del bosque antiguo” ($30.000), “El canto del bosque” ($33.000), “En el corazón del bosque” ($52.500) y “Aprendiz de felicidad” ($46.000).
En Libros Villa Elisa (5 y 52), Sandra Martínez propuso lecturas para todos los gustos. Al referir a “El jardinero y la muerte”, de Gueorgui Gospodínov ($55.000), afirmó: “Es la historia de la muerte de su padre, pero sobre todo de acompañamiento y respeto hasta el final. Es una belleza total, escrita con una elegancia increíble”.
También sugirió “Geografía de la sed”, de Nora Rabinowicz ($25.000): “Transcurre en un pueblo del norte argentino y, aunque en apariencia habla del agua, en realidad habla de muchas otras cosas”, y “Flores de la calle”, de Marina Condó ($25.000), que definió como “un policial y una radiografía social desesperada, muy bien llevada”.
Para adolescentes, destacó la historieta “Más allá del jardín”, de Dani Ruggeri: “Es una historia que transcurre en Villa Lugano, está muy bien contada y los dibujos son excelentes”, además de “El libro de las quejas”, de Florencia Suárez, y “Nunca apagues la luz”, de Luciana Murci.
En infantil, recomendó “la saga Días, de Margarita Mainé, ideal para leer por la noche, la saga Amuleto, de Kazu Kibuishi, y Los casos de Anita Demare, de Norma Huidobro, que son policiales divertidos y muy atractivos para chicos”.
En el caso de los libros para chicos, los precios rondan los $20.000.
Por su parte, en City Bell Libros (calle 13 C entre Cantilo y 473 bis) , a través de Ana Borean, se puso el acento en editoriales independientes y contenidos eco-ambientales. Entre los destacados figuran “Fauna y flora argentina – Diccionario ilustrado”, “Submarino de río”, “Descubriendo el Xingu” y “¡Ay, Anahí!”.
Para adolescentes, no dudó: “El Eternauta es un cómic impresionante, siempre vigente”.
También “Ruth” de Adriana Rivas. “Es re lindo para recomendar y para las vacaciones. sobre todo porque es de una mujer grande. Tiene muchos comentarios.
