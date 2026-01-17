Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Política y Economía

VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron

VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron
17 de Enero de 2026 | 08:13

Escuchar esta nota

 

En una noche cargada de simbolismo político y tradición, el presidente Javier Milei revolucionó la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El mandatario no solo fue ovacionado por el público, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como "un grande".

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. "Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

"Cómo no le voy a dar las gracias"

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias".

Asimismo, destacó la importancia cultural del evento: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

LE PUEDE INTERESAR

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

LE PUEDE INTERESAR

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

 En una noche cargada de simbolismo político y tradición, el presidente Javier Milei revolucionó la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario no solo fue ovacionado por el público, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como "un grande".

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. "Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

"Cómo no le voy a dar las gracias"

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias".

Asimismo, destacó la importancia cultural del evento: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Desde España aseguran interés por Amondarain

Horacio Rumbo

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Se busca central y el extremo está en veremos

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Últimas noticias de Política y Economía

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Reforma laboral: la estrategia del Gobierno para aprobarla

Piden pagar U$S1 millón diario por la causa YPF
Deportes
VIDEO.- El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en el Dakar 2026: una definición para el infarto
Miramón se pierde el debut
Desde España aseguran interés por Amondarain
Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes
Boca destrabó la llegada de Hinestroza
Información General
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Policiales
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Abusos en el Senado: piden crear una comisión
Una jubilada murió tras desvanecerse en el Bingo
Espectáculos
Julio Iglesias: la caída de otro gigante
“Marty Supremo”: una película que se lleva todo por delante
El feroz cruce de Feinmann con Echarri y Dupláa
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Lucho Castro
Por qué trataron de “transfóbico” a Maxi López

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla