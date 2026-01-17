VIDEO.- Milei asistió al Festival de Jesús María, cantó con el Chaqueño Palavecino y lo ovacionaron

"Javier Milei"



Porque subió al escenario y cantó "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino en el festival de Jesús María.

En una noche cargada de simbolismo político y tradición, el presidente Javier Milei revolucionó la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El mandatario no solo fue ovacionado por el público, sino que se animó a subir al escenario para entonar estrofas de "Amor Salvaje" junto al Chaqueño Palavecino, a quien definió como "un grande".

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei arribó al anfiteatro José Hernández cumpliendo con la promesa de visitar la provincia que fue clave en su victoria electoral. "Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", lo recibió el cantor salteño desde las tablas.

"Cómo no le voy a dar las gracias"

Antes del momento musical, el jefe de Estado tomó el micrófono para brindar un breve discurso enfocado en la gratitud hacia el pueblo cordobés y la defensa de las tradiciones. "Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente", enfatizó Milei, desatando el aplauso de los presentes. Y agregó: "Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias".

Asimismo, destacó la importancia cultural del evento: "Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

