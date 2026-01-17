La crecida del Río rozó el metro y medio por encima de lo normal

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) del Ministerio de Defensa de la Nación lanzó ayer una alerta por crecida del Río de la Plata que mantuvo en vilo a toda la zona costera de la Región. El fenómeno, que comenzó a primeras del viernes, superó por un metro y cuarenta centímetros los valores normales indicados para la marea. Entre las zonas las zonas más afectadas estuvieron Berisso y Ensenada.
El parte, emitido durante la madrugada del viernes indicaba que “el Río de La Plata interior se encontrará en el día de hoy (por ayer) con 1,20 metros por encima de los valores indicados en la tabla de marea”. Asimismo, el informe especificaba que, según los cálculos, “el pico de crecida en nuestra Región se registrará a las 19 horas”.
Sin embargo, con el correr de las horas, el viento y la fuerza del agua fueron ocupando más espacio de lo planificado, lo que provocó no solo un mayor control por parte de los guardavidas de la zona, quienes debieron advertir el peligro a los bañistas, sino también una nueva alerta por parte del SHN.
“Finalmente la crecida del Río de La Plata interior llegará a un metro cuarenta centímetros sobre los valores indicados en la tabla de marea. Una vez alcanzada la pleamar, comenzará una tendencia descendiente hasta alcanzar la bajamar que durará hasta la mañana del sábado”, concluyeron fuentes del Servicio de Hidrografía Naval.
