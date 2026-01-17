Críticas K al armado de listas de Kicillof: “Le están errando”

El kirchnerismo salió al cruce de la decisión del Movimiento Derecho al Futuro que lidera Axel Kicillof de ir armando listas para competir en la interna del PJ bonaerense. “Los vemos muy apurados. Le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”, dijo la diputada nacional Teresa García, una referente del peronismo muy cercana a Cristina Kirchner.

En medio de negociaciones que vienen empantanadas y a tres semanas de que venza el plazo para presentar candidatos, el sector de Kicillof instruyó a sus referentes territoriales que vayan armando ofertas propias ante la eventualidad de que haya una confrontación con el kirchnerismo y La Cámpora.

De ahí que el kirchnerismo saliera al cruce. “Nosotros no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia. La verdad que en nuestro espacio para nada está viendo o analizando esa posibilidad. No he escuchado ni he participado en ninguna reunión donde se inste al armado de listas propias”, añadió la legisladora.

García recordó que “cuando fue el cierre de las listas de orden seccional para la elección del 7 de septiembre, no sé desde dónde o cómo, pero hubo una presentación de listas propias por parte del sector del MDF con anticipación al cierre de listas y después se terminó cerrando una lista única. Así que no, la verdad que no, nosotros no tenemos ninguna instrucción”.

“Primero tenemos que prepararnos para ver qué hacemos con el seguimiento de ahogamiento que Milei le va a seguir haciendo a la provincia, cómo trabajamos para iniciativas que le cambien la vida a la gente, y sobre el debate que quiere dar La Libertad Avanza sobre la Boleta Única de Papel en la provincia. Esos temas están antes que el armado de listas paralelas y de las reelecciones de intendentes”, afirmó García. Y agregó: “A los compañeros del MDF los vemos muy apurados, le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”.

El MDF y La Cámpora están en pleno tironeo por la conducción del PJ bonaerense. Kicillof no quiere la continuidad de Máximo Kirchner como titular del partido, mientras que el camporismo resiste la idea de que Verónica Magario, aliada a Kicillof, suceda al hijo de Cristina Fernández.

En las últimas horas, y durante un encuentro con referentes de su sector, el Gobernador dijo que quiere un presidente del PJ bonaerense que responda a su sector interno.

De ahí que el kicillofismo empuje el nombre de la vicegobernadora. En medio de la incertidumbre, el MDF mandó a sus dirigentes a armar listas en sus distritos por si la disputa finalmente se desata en toda la Provincia.