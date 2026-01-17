Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Política y Economía |A $1.455

El dólar tocó el valor más bajo en dos meses

El dólar tocó el valor más bajo en dos meses
17 de Enero de 2026 | 02:52
Edición impresa

El dólar oficial minorista anotó su mayor caída en más de dos meses, al retroceder $15 (1%) a $1455, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa también cayó 0,7% a $1.430, su valor más bajo en casi dos meses: desde el 21 de noviembre.

Dado que el BCRA estableció para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.546,18, el tipo de cambio oficial se asienta ahora a 116,18 pesos o 8,1% de ese límite de libre flotación, la mayor amplitud desde el 17 de noviembre (8,4%).

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vendió a $1.515 (+0,2%), y el MEP se ubicó a $1.470 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negoció a $1.505.

Los activos argentinos encararon la última rueda de una semana volátil ante un contexto global marcado por la incertidumbre que despertó en los inversores la fuerte tensión geopolítica. En ese marco, el S&P Merval no pudo sostener las ganancias de inicios de rueda y culminó su peor semana en cuatro meses, aunque el riesgo país logró más aire y cerró casi sin cambios en términos semanales.

Los títulos públicos en dólares promediaron una ganancia de 0,3%, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan descontó siete unidades, en los 564 puntos básicos para Argentina y por la mañana tocó los 556 puntos, un mínimo desde el 27 de julio de 2018 (551 puntos).

El índice S&P Merval ascendió un 0,2%, en los 2.933.230 puntos, aunque en la semana se hundió 5,1%, lo cual significó el peor registro desde septiembre. En dólares, el referencial cedió un 0,1% diario y un 4,7% semanal (peor marca desde noviembre). El panel de acciones líderes mantiene en enero un descenso de 3,9% en pesos y 3,6% medido en dólares “contado con liquidación”.

LE PUEDE INTERESAR

Las cuentas públicas cerraron con otro superávit fiscal el año pasado

LE PUEDE INTERESAR

“Controlen a los reguladores, no a las grandes empresas”

Por su parte, los ADRs de empresas locales que cotizan en Wall Street exhibieron una mejor performance, con mayoría de ganancias. Las subas fueron lideradas por Banco Macro (+2,9%), Edenor (+2,9%) y BBVA (+2%), mientras que las bajas más relevantes las sufrieron Central Puerto (-1,4%), Telecom (-0,9%) y Loma Negra (-0,3%).

La mala semana de los activos argentinos se dio en medio de una creciente tensión geopolítica a nivel global. Esto se dio en diferentes frentes, destacándose los conflictos en Groenlandia e Irán, que agregan más incertidumbre sobre el futuro del precio del petróleo, luego de lo que fue la intervención de EEUU en Venezuela.

Como consecuencia, la incertidumbre golpeó a los mercados globales y en las primeras jornadas de la semana Wall Street operó con pérdidas significativas.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares terminaron con tendencia positiva. Los títulos que más crecieron fueron aquellos de duración más larga.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo

La reaparición de Macri tras separarse de Juliana Awada

Desde España aseguran interés por Amondarain

Se busca central y el extremo está en veremos
Últimas noticias de Política y Economía

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Reforma laboral: la estrategia del Gobierno para aprobarla

Piden pagar U$S1 millón diario por la causa YPF
Policiales
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Abusos en el Senado: piden crear una comisión
Una jubilada murió tras desvanecerse en el Bingo
Información General
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Deportes
Miramón se pierde el debut
Desde España aseguran interés por Amondarain
Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes
Boca destrabó la llegada de Hinestroza
River: ultimo amistoso antes del debut en el Apertura
Espectáculos
Julio Iglesias: la caída de otro gigante
“Marty Supremo”: una película que se lleva todo por delante
El feroz cruce de Feinmann con Echarri y Dupláa
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Lucho Castro
Por qué trataron de “transfóbico” a Maxi López

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla