El dólar tocó el valor más bajo en dos meses

El dólar oficial minorista anotó su mayor caída en más de dos meses, al retroceder $15 (1%) a $1455, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa también cayó 0,7% a $1.430, su valor más bajo en casi dos meses: desde el 21 de noviembre.

Dado que el BCRA estableció para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.546,18, el tipo de cambio oficial se asienta ahora a 116,18 pesos o 8,1% de ese límite de libre flotación, la mayor amplitud desde el 17 de noviembre (8,4%).

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vendió a $1.515 (+0,2%), y el MEP se ubicó a $1.470 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negoció a $1.505.

Los activos argentinos encararon la última rueda de una semana volátil ante un contexto global marcado por la incertidumbre que despertó en los inversores la fuerte tensión geopolítica. En ese marco, el S&P Merval no pudo sostener las ganancias de inicios de rueda y culminó su peor semana en cuatro meses, aunque el riesgo país logró más aire y cerró casi sin cambios en términos semanales.

Los títulos públicos en dólares promediaron una ganancia de 0,3%, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan descontó siete unidades, en los 564 puntos básicos para Argentina y por la mañana tocó los 556 puntos, un mínimo desde el 27 de julio de 2018 (551 puntos).

El índice S&P Merval ascendió un 0,2%, en los 2.933.230 puntos, aunque en la semana se hundió 5,1%, lo cual significó el peor registro desde septiembre. En dólares, el referencial cedió un 0,1% diario y un 4,7% semanal (peor marca desde noviembre). El panel de acciones líderes mantiene en enero un descenso de 3,9% en pesos y 3,6% medido en dólares “contado con liquidación”.

Por su parte, los ADRs de empresas locales que cotizan en Wall Street exhibieron una mejor performance, con mayoría de ganancias. Las subas fueron lideradas por Banco Macro (+2,9%), Edenor (+2,9%) y BBVA (+2%), mientras que las bajas más relevantes las sufrieron Central Puerto (-1,4%), Telecom (-0,9%) y Loma Negra (-0,3%).

La mala semana de los activos argentinos se dio en medio de una creciente tensión geopolítica a nivel global. Esto se dio en diferentes frentes, destacándose los conflictos en Groenlandia e Irán, que agregan más incertidumbre sobre el futuro del precio del petróleo, luego de lo que fue la intervención de EEUU en Venezuela.

Como consecuencia, la incertidumbre golpeó a los mercados globales y en las primeras jornadas de la semana Wall Street operó con pérdidas significativas.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares terminaron con tendencia positiva. Los títulos que más crecieron fueron aquellos de duración más larga.