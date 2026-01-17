Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Rechazo opositor a las reelecciones de intendentes

Rechazo opositor a las reelecciones de intendentes
17 de Enero de 2026 | 02:53
Edición impresa

El jefe de la bancada de UCR + Cambio Federal de diputados bonaerenses, Diego Garciarena, reiteró sus críticas al gobernador Axel Kicillof por su intención de avanzar con el proyecto de ley que pretende establecer las reelecciones indefinidas de los intendentes.

“Los bonaerenses necesitamos más gestión y menos campaña, más gobierno y menos especulación electoral, más ideal al servicio de la gente que de intereses menores”, expresó Garciarena.

El diputado nombró la inseguridad, la crisis educativa, la crisis en el IOMA, la ludopatía infantil, la presión tributaria, la falta de apoyo a los sectores productivos en medio de las inundaciones que golpean el interior bonaerense, así como el estado de las rutas y caminos rurales.

“Si no fuera por todo eso, el debate sobre las reelecciones de los intendentes también sería inoportuno”, dijo el legislador marplatense.

Como viene informando este diario, Kicillof auspicia la posibilidad de que vuelvan las reelecciones indefinidas de los intendentes. Pero esa intención, promovida por los propios alcaldes que responden al Gobernador, no sólo choca con el rechazo de parte de la oposición sino también con la mayoría del bloque de Unión por la Patria.

De hecho, tanto La Cámpora como el massismo rechazan la iniciativa.

