Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales |Su familia y amigos organizaron una misa

Se cumplen seis años del asesinato de Báez Sosa

Se cumplen seis años del asesinato de Báez Sosa

Báez Sosa fue asesinado a golpes a la salida de un boliche / web

18 de Enero de 2026 | 02:26
Edición impresa

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, uno de los casos policiales más emblemáticos de la Argentina, el recuerdo del brutal ataque que terminó con la vida del joven de 18 años sigue generando una profunda conmoción social. Aquel 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, Fernando fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes, en una escena de violencia extrema que quedó registrada por cámaras de seguridad y celulares, y que marcó a fuego la memoria colectiva del país.

Para este nuevo aniversario, familiares y amigos realizarán una misa en homenaje a Fernando. La ceremonia tendrá lugar a las 19.30 en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, en un encuentro cargado de memoria, que busca mantener vivo el reclamo de justicia y recordar a la víctima.

El asesinato de Báez Sosa derivó en un juicio oral histórico que concluyó en febrero de 2023 con duras condenas. La Justicia bonaerense sentenció a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, al considerarlos coautores del homicidio. En tanto, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de cárcel por su participación en el ataque.

Todos cumplen actualmente sus condenas en la Unidad Penal de Melchor Romero. A fines del año pasado, la Corte Suprema dejó firmes las condenas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de Policiales

Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana

La Plata, atrapada por el descontrol de las motos

Con Bastián en coma, se repiten los accidentes

Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
Espectáculos
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
Matrimonios y algo más...
La agenda para este finde en La Plata
La Ciudad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
Grupos de viaje: del chat a la ruta con desconocidos
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla