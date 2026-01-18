Se cumplen seis años del asesinato de Báez Sosa

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, uno de los casos policiales más emblemáticos de la Argentina, el recuerdo del brutal ataque que terminó con la vida del joven de 18 años sigue generando una profunda conmoción social. Aquel 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, Fernando fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes, en una escena de violencia extrema que quedó registrada por cámaras de seguridad y celulares, y que marcó a fuego la memoria colectiva del país.
Para este nuevo aniversario, familiares y amigos realizarán una misa en homenaje a Fernando. La ceremonia tendrá lugar a las 19.30 en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, en un encuentro cargado de memoria, que busca mantener vivo el reclamo de justicia y recordar a la víctima.
El asesinato de Báez Sosa derivó en un juicio oral histórico que concluyó en febrero de 2023 con duras condenas. La Justicia bonaerense sentenció a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, al considerarlos coautores del homicidio. En tanto, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de cárcel por su participación en el ataque.
Todos cumplen actualmente sus condenas en la Unidad Penal de Melchor Romero. A fines del año pasado, la Corte Suprema dejó firmes las condenas.
