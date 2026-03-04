El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos
Recordemos que, en marzo del 2000, el máximo exponente del rock argentino protagonizó su acto de rebeldía más extremo.
Sin dudas, el cambio de milenio no trajo la paz para Charly García.
Así, lo encontró en la cúspide de su etapa "Say No More", un período marcado por la experimentación y una relación explosiva con el entorno.
Lo que sucedió en Mendoza fue una declaración de principios.
Todo comenzó tras un show impecable junto a Mercedes Sosa y Nito Mestre. Lo que debía ser una celebración terminó en un pub con un vaso de whisky volando hacia la cara del músico y una detención forzosa a las 8 de la mañana.
Fue en la comisaría donde un oficial pronunció las palabras que dispararían el evento: "Para mí, usted es un ciudadano más".
La respuesta de Charly fue inmediata: "Yo no soy igual al resto, yo soy un genio". Para demostrarlo, de regreso al Hotel Aconcagua tomó una determinación tan especial como espacial
Mientras en el segundo piso del hotel el ministro Alberto Flamarique intentaba hablar de política nacional, afuera se escuchó el impacto del agua. Charly había saltado desde el noveno piso.
Allí, años después, le confesaría a Julieta Venegas que practicaba saltos desde molinos de viento en su juventud. "Dudé si la embocaría, pero tenía un solo salto para hacer", reveló.
Asimismo, García contó que lo hizo porque la policía lo perseguía. Cuando el oficial subió a la habitación, Charly le lanzó su dardo más ácido: "¿Y quién te manda a no estudiar?".
Salió ileso, con la adrenalina a tope y una frase para los cronistas: "Esta fue la primera cosa deportiva que realmente disfruté".
Vale destacar que, el salto no quedó solo en las crónicas policiales de la época.
Meses después, el regreso de Sui Géneris con el álbum Sinfonías para adolescentes inmortalizaría el vuelo en dos piezas fundamentales:
"Me tiré por vos": "Dije: '¿Qué me falta ahora? Sólo aprender a volar'".
"Noveno B": "Me voy a tirar sin pedir permiso, me voy a tirar igual".
Ahí esta Charly. Pasaron 26 años. El salto desde la ventana de aquel hotel con vista a la cordillera, no fue una huida, ni una excentricidad. Fue una riesgosa y escénica respuesta de uno de los líderes de la música nacional.
