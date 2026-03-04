Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |En Mendoza

El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo

El salto a la eternidad de Charly García: a 26 años del vuelo que desafió al tiempo
4 de Marzo de 2026 | 08:36

Escuchar esta nota

Recordemos que, en marzo del 2000, el máximo exponente del rock argentino protagonizó su acto de rebeldía más extremo.

Sin dudas, el cambio de milenio no trajo la paz para Charly García.

Así, lo encontró en la cúspide de su etapa "Say No More", un período marcado por la experimentación y una relación explosiva con el entorno.

LE PUEDE INTERESAR

El delicado momento que atraviesa Carlos Perciavalle: detalles reveladores de un verdadero drama

LE PUEDE INTERESAR

Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos 

Lo que sucedió en Mendoza fue una declaración de principios.

Todo comenzó tras un show impecable junto a Mercedes Sosa y Nito Mestre. Lo que debía ser una celebración terminó en un pub con un vaso de whisky volando hacia la cara del músico y una detención forzosa a las 8 de la mañana.

Fue en la comisaría donde un oficial pronunció las palabras que dispararían el evento: "Para mí, usted es un ciudadano más".

La respuesta de Charly fue inmediata: "Yo no soy igual al resto, yo soy un genio". Para demostrarlo, de regreso al Hotel Aconcagua tomó una determinación tan especial como espacial 

Mientras en el segundo piso del hotel el ministro Alberto Flamarique intentaba hablar de política nacional, afuera se escuchó el impacto del agua. Charly había saltado desde el noveno piso.

Allí, años después, le confesaría a Julieta Venegas que practicaba saltos desde molinos de viento en su juventud. "Dudé si la embocaría, pero tenía un solo salto para hacer", reveló.

Asimismo, García contó que lo hizo porque la policía lo perseguía. Cuando el oficial subió a la habitación, Charly le lanzó su dardo más ácido: "¿Y quién te manda a no estudiar?".

Salió ileso, con la adrenalina a tope y una frase para los cronistas: "Esta fue la primera cosa deportiva que realmente disfruté".

Vale destacar que, el salto no quedó solo en las crónicas policiales de la época.

Meses después, el regreso de Sui Géneris con el álbum Sinfonías para adolescentes inmortalizaría el vuelo en dos piezas fundamentales:

"Me tiré por vos": "Dije: '¿Qué me falta ahora? Sólo aprender a volar'".

"Noveno B": "Me voy a tirar sin pedir permiso, me voy a tirar igual".

Ahí esta Charly. Pasaron 26 años. El salto desde la ventana de aquel hotel con vista a la cordillera, no fue una huida, ni una excentricidad. Fue una riesgosa y escénica respuesta de uno de los líderes de la música nacional.     

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia

Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso

Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata

La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado

Fantino y Mirtha: escándalo, perdón y final solidario

Misterio en La Plata: forzado a beber alcohol y al borde de la muerte
+ Leidas

El Día "D" de la paritaria bonaerense: la advertencia de la Provincia y la postura de docentes, estatales y médicos

Buscan a la hincha del láser en la cancha del Pincha

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”

La renuncia de Cúneo Libarona en Justicia

Una joven de La Plata denunció un presunto ataque sexual tras desmayarse

Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

Autoridades desplegaron un operativo de captura

La plaza de 25 y 60, como un campo de batalla
Últimas noticias de Espectáculos

Mirá el castillo francés donde vive Pampita: 14 ambientes refinados, gimnasio y pileta

El delicado momento que atraviesa Carlos Perciavalle: detalles reveladores de un verdadero drama

Bombazo: Nancy Pazos fuera de Telefe, confirmaron su salida y revelaron los motivos 

Soledad Silveyra bancó la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano
Información General
Ante la competencia de importados, importante marca de electrodomésticos entró en concurso preventivo de acreedores
Hito naval en el Atlántico: a 110 años del corsario fantasma y del carguero que fue hundido
Se cumplen 200 años de la capitalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Convocan a presentar ponencias para el Congreso Catastral del Bicentenario imagen
Informe del SMN reveló cómo será el otoño: lluvias, temperaturas y el fenómeno de "El Niño"
Policiales
Fuego, humo y dramático rescate por el incendio de un departamento en La Plata
Una familia de La Plata volvía de Pinamar y volcó en la ruta: "Estamos vivos de milagro”
El ex de Piparo en el banquillo: dolo o culpa, la clave de un juicio de alto impacto
Kim Gómez: hoy a las 9, el adelanto del veredicto
Terror en Parque Patricios por un derrumbe que sacudió un barrio
La Ciudad
VIDEO.- Demoras en la Autopista por el incendio de un camión
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 4 de marzo 
Sube la temperatura en La Plata este miércoles y asoman las lluvias
La Ceamse, otra vez apuntada por no tratar residuos para reciclado
La hora de comprar manuales: la cuenta que va de 20 mil a 100 mil pesos
Deportes
Confirman que el fútbol va al paro y el fin de semana no habrá fecha: cuándo juegan Estudiantes y Gimnasia
VIDEO. Marcelo Torres: “Los delanteros tenemos que tratar de estar finos”
Comenzaron las charlas para comprar al Chelo
Por el paro, el Lobo tendrá un día más de descanso
Estudiantes para la pelota y trabaja con la mente puesta en la Supercopa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla