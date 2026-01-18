Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria

La industria pasa por un mal momento en casi todos sus rubros / WEB

En un escenario todavía complicado para la actividad fabril, el uso de la capacidad instalada en la industria cayó a su nivel más bajo desde marzo último, según el INDEC.

En noviembre se ubicó en 57,7%, cuando en marzo había sido del 54,4%.

Además, en el mismo mes del 2024 había sido mucho mayor, del 62,3%.

El dato refleja que la industria sigue siendo uno de los sectores más golpeados, detrás de la construcción.

En cambio, los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (86,5%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (71,2%), productos alimenticios y bebidas (64,2%), productos minerales no metálicos (58,2%), y sustancias y productos químicos (57,8%).

A contramano, los que se ubican debajo del nivel general son edición e impresión (50,6%), industria automotriz (46,3%), productos del tabaco (44,9%), productos de caucho y plástico (41%), metalmecánica excepto automotores (39,9%) y productos textiles (29,2%).

En noviembre respecto del mismo mes de 2024, la principal incidencia negativa se observa en la metalmecánica -excepto automotores, que presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 39,9%, inferior al registrado en noviembre de 2024 (50%).

Según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), dentro de este sector la mayor baja interanual se registra en la fabricación de aparatos de uso doméstico, que muestra una disminución de 39,7%.

Según referentes del sector, la caída del nivel de actividad se vincula con una menor demanda local y con el ingreso de productos importados.

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 46,3%, inferior al de noviembre de 2024 (64,7%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos alimenticios y bebidas registran un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,2%, inferior al registrado en noviembre del año anterior (66,9%), vinculado principalmente a una menor elaboración de bebidas y a una disminución en la producción de carne vacuna.

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), en el mes de referencia se observa una variación interanual negativa de 7,5% en el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes.

Asimismo, de acuerdo con datos del IPI manufacturero, se observa una disminución de 6,6% en el volumen de producción de carne vacuna.

Los productos textiles muestran en noviembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 29,2%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (48,2%), como consecuencia de los menores niveles de producción de tejidos y de hilados de algodón.

La principal incidencia negativa en el indicador se observa en la metalmecánica

En efecto, según datos del IPI manufacturero, la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles disminuye 43,9% en noviembre con respecto al mismo mes de 2024, y la producción de hilados de algodón cae 37,1% para la misma comparación.

Los productos de caucho y plástico presentan en noviembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 41%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (46,8%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.

En efecto, según datos del IPI manufacturero, la fabricación de manufacturas de plástico disminuye 8,8% en noviembre con respecto al mismo mes de 2024, y la producción de neumáticos cae 34% para la misma comparación.

El mal momento económico golpea a casi todos los sectores productivos, y uno de los que más adolece esta situación es el industrial. El INDEC informó que el Índice de Producción Industrial Manufacturero se desplomó 8,7 por ciento interanual en noviembre.

Se trata del peor dato del año pasado, a pesar de que el IPIP venía con una tendencia de cuatro caídas consecutivas, siendo la peor la de agosto, de 4,3 por ciento.