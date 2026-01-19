Forzó una puerta, robó y fue atrapado a pocas cuadras

Un rápido accionar policial permitió esclarecer en pocas horas un robo ocurrido en una vivienda y recuperar todos los elementos sustraídos. El hecho se registró en un domicilio de calle 11 entre 64 y 65, donde una joven denunció que un desconocido había ingresado tras forzar la puerta de acceso y se había llevado pertenencias de valor.

Según consta en el parte oficial, el ladrón sustrajo una bicicleta rodado 29, un celular, una mochila y diversas herramientas, para luego darse a la fuga. Tras el alerta emitido al 911, efectivos del Escuadrón Motorizado iniciaron un operativo en la zona a partir de las descripciones aportadas por la víctima y el rastreo del celular robado.

Esa tarea permitió ubicar al sospechoso cuando se desplazaba por la zona de calles 24 y 54. Allí, los uniformados procedieron a interceptarlo y, tras una requisa, constataron que llevaba consigo la totalidad de los elementos denunciados como robados, por lo que fue aprehendido. La causa quedó en manos de la UFI N° 7.