Racing sin amistoso por los incendios forestales

Las autoridades locales decidieron suspender el amistoso que Racing debió disputar ayer ante la Universidad de Chil,e en el estadio Municipal de Concepción, región que se ve afectada por incendios forestales.

Tanto la productora que organizó el partido como ambos clubes fueron notificadas con anticipación de la imposibilidad de realizar dicho amistoso, por lo que el plantel de Racing volvió inmediatamente al país, ya con la mirada puesta en Gimnasia, el primer rival del Torneo Apertura.

En sus redes sociales, la Academia informó que “el partido amistoso que Racing debió jugar ayer ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”.

“Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel ya está en el país”.

El encuentro se iba a llevar a cabo en el estadio Municipal de Concepción pero las autoridades locales priorizaron el despliegue de los servicios de emergencia en medio de esta catástrofe natural.

La ciudad costera del sur chileno, precisamente en las zonas de Biobió y Ñuble, se está viendo afectada por graves incendios forestales que ya alcanzaron a la urbanización.