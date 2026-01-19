El campeón pisó fuerte y avanzó de fase

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”
AFA-gate: el juez analiza si llama a declarar a Faroni tras su presentación
Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur
Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita
Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
La Región estuvo en alerta por la crecida del Río de la Plata
Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Independiente Rivadavia de Mendoza, vigente campeón de Copa Argentina, hizo su estreno con una victoria 2-0 ante Estudiantes de Caseros, por los 32avos de final, en el Estadio Único del Parque La Pedrera.
La Lepra mendocina inició con el pié derecho el certamen más federal del país, el cual, buscará mantener. Tras el triunfo ante el Matador, los dirigidos técnicamente por Alfredo Berti se aseguraron su pasaje a la siguiente instancia del torneo.
Siguiendo esta misma línea, en los 16avos de final se medirá ante el ganador del cruce entre Tigre y Claypole, partido que hasta el momento no tiene confirmación de fecha y horario.
Por su parte, los de violeta abrieron el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, tras el gol del delantero paraguayo Alex Arce, luego de recibir la asistencia de Alejo Osella.
Ya en el complemento la diferencia de categoría fue más notoria, e Independiente aprovecho ese factor para sacar más ventaja en el marcador. De esta manera, a los 27 minutos de la última etapa, Gonzalo Rios sentenció el partido con un 2-0. Resultado que aguantó hasta el pitazo final del colegiado Sebastían Zunino.
Con este resultado, el vigente campeón de Copa Argentina comenzó con el pié derecho el año, y ahora se focaliza en el debut que tendrá el viernes ante Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Apertura. El juego será desde las 22.15 en la tierra del sol y el buen vino.
LE PUEDE INTERESAR
Racing sin amistoso por los incendios forestales
LE PUEDE INTERESAR
El “Dibu” volvió, se equivocó y su equipo perdió
Por su parte, Estudiantes tendrá su estreno en la Primera Nacional ante Racing de Córdoba, de visitante. Resta la confirmación del día y horario.
Lanús, el vigente campeón de la Copa Sudamericana, también arrancó con el pie derecho la Copa Argentina. Anoche, en el estadio Ciudad de Caseros, goleó por 4-1 a Sarmiento de La Banda. Los goles fueron de Moreno (2, uno de penal), Castillo y Guzmán, en contra. Descontó López. En la próxima instancia, jugará con el ganador de Instituto y Atlanta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí