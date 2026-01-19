El campeón pisó fuerte y avanzó de fase

Independiente Rivadavia de Mendoza, vigente campeón de Copa Argentina, hizo su estreno con una victoria 2-0 ante Estudiantes de Caseros, por los 32avos de final, en el Estadio Único del Parque La Pedrera.

La Lepra mendocina inició con el pié derecho el certamen más federal del país, el cual, buscará mantener. Tras el triunfo ante el Matador, los dirigidos técnicamente por Alfredo Berti se aseguraron su pasaje a la siguiente instancia del torneo.

Siguiendo esta misma línea, en los 16avos de final se medirá ante el ganador del cruce entre Tigre y Claypole, partido que hasta el momento no tiene confirmación de fecha y horario.

Por su parte, los de violeta abrieron el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, tras el gol del delantero paraguayo Alex Arce, luego de recibir la asistencia de Alejo Osella.

Ya en el complemento la diferencia de categoría fue más notoria, e Independiente aprovecho ese factor para sacar más ventaja en el marcador. De esta manera, a los 27 minutos de la última etapa, Gonzalo Rios sentenció el partido con un 2-0. Resultado que aguantó hasta el pitazo final del colegiado Sebastían Zunino.

Con este resultado, el vigente campeón de Copa Argentina comenzó con el pié derecho el año, y ahora se focaliza en el debut que tendrá el viernes ante Atlético Tucumán por la primera fecha del Torneo Apertura. El juego será desde las 22.15 en la tierra del sol y el buen vino.

Por su parte, Estudiantes tendrá su estreno en la Primera Nacional ante Racing de Córdoba, de visitante. Resta la confirmación del día y horario.

LANÚS, SIN DESPEINARSE

Lanús, el vigente campeón de la Copa Sudamericana, también arrancó con el pie derecho la Copa Argentina. Anoche, en el estadio Ciudad de Caseros, goleó por 4-1 a Sarmiento de La Banda. Los goles fueron de Moreno (2, uno de penal), Castillo y Guzmán, en contra. Descontó López. En la próxima instancia, jugará con el ganador de Instituto y Atlanta.