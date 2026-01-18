Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |Las movidas de la industria para acercarse a distintos grupos

La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete

El lanzamiento de esta muñeca se suma a iniciativas globales para representar, acompañar y concientizar sobre el trastorno desde el juego, el diseño y la tecnología

La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete

Así luce la barbie autista, que busca acercarse a las chicas que sufren este trastorno / web

18 de Enero de 2026 | 02:30
El lanzamiento de la primera Barbie autista por parte de Mattel volvió a poner en agenda el rol que puede cumplir la industria del juguete en la visibilización y la inclusión de niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA). La muñeca se incorpora a la línea Barbie Fashionistas, una colección que en los últimos años amplió su universo para reflejar distintas discapacidades, condiciones de salud, rasgos físicos y tipos de cuerpo.

Según informó la compañía, la nueva Barbie fue desarrollada durante más de 18 meses en colaboración con la Red de Autodefensa Autista, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos y una representación más precisa de las personas autistas. El objetivo, explicó Mattel, fue crear una muñeca que reflejara algunas de las formas en que las personas dentro del espectro pueden experimentar y procesar el mundo que las rodea.

La tarea no fue sencilla. “El autismo no se ve de una sola manera”, señaló Noor Pervez, gerente de participación comunitaria de la Red de Autodefensa Autista, quien trabajó junto al equipo de diseño. Por eso, la muñeca incorpora detalles pensados para aludir —sin estereotipos— a ciertos rasgos comunes del espectro: los ojos levemente desviados para representar la evitación del contacto visual, codos y muñecas articulados que permiten movimientos repetitivos, un vestido cómodo que reduce la estimulación táctil y zapatos planos que favorecen la estabilidad.

Además, la Barbie autista incluye accesorios asociados a la vida cotidiana de muchos chicos con TEA: un spinner antiestrés, auriculares con cancelación de ruido y una tableta inspirada en los dispositivos de comunicación aumentativa que utilizan algunas personas con dificultades en el habla.

El lanzamiento se suma a una serie de muñecas inclusivas que Mattel presentó en los últimos años, entre ellas una Barbie con síndrome de Down, una muñeca ciega, modelos con vitiligo, prótesis en las piernas, audífonos para sordera y, más recientemente, una Barbie que representa a una persona con diabetes tipo 1. “Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan”, afirmó Jamie Cygielman, jefa global de muñecas de la compañía.

Un movimiento que va más allá de Barbie

La iniciativa de Mattel no es un hecho aislado. En el mercado global crece la oferta de juguetes y dispositivos diseñados para acompañar a chicos con autismo, muchas veces bajo el concepto de diseño universal, es decir, productos pensados para todos los niños, sin necesidad de ser etiquetados como “terapéuticos”.

Juguetes y tecnología pensados para chicos con otras condiciones de salud

Los números de la suerte del domingo 18 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Entre los más difundidos se encuentran los juguetes sensoriales, como los fidget toys, pop it, cubos de texturas y pelotas con relieve, que ayudan a la autorregulación y la concentración. Estos productos, hoy masivos, nacieron en gran medida como herramientas utilizadas por chicos dentro del espectro y luego se expandieron al público general.

También se consolidaron los auriculares con cancelación o reducción de ruido, desarrollados específicamente para niños, que permiten disminuir la sobrecarga sensorial en entornos escolares o espacios públicos. Marcas internacionales ofrecen modelos coloridos y livianos, pensados para ser usados sin estigmatización.

En el plano tecnológico, creció el desarrollo de tablets y aplicaciones de comunicación aumentativa (AAC), que facilitan la expresión de necesidades y emociones en niños con dificultades en el lenguaje oral. A diferencia de otros productos digitales, estas herramientas priorizan interfaces simples, sin estímulos excesivos ni dinámicas competitivas.

Concientizar jugando

Especialistas señalan que este tipo de iniciativas no solo impactan en los chicos con autismo, sino también en su entorno. La presencia de muñecos, juguetes y dispositivos inclusivos en góndolas y hogares contribuye a naturalizar la diversidad, fomentar la empatía y promover el juego compartido entre niños con distintas realidades.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la prevalencia estimada de autismo es de uno cada 31 niños de ocho años, con mayores tasas de diagnóstico entre varones y en comunidades racializadas. En ese contexto, la representación en productos culturales y de consumo masivo adquiere un peso simbólico creciente.

Así, el lanzamiento de la Barbie autista se inscribe en una tendencia más amplia: una industria del juguete que, lentamente, empieza a mirar la diversidad no como un nicho, sino como parte del mundo real que los chicos habitan y aprenden a comprender jugando.

 

 

Juguetes y tecnología pensados para chicos con otras condiciones de salud
Así luce la barbie autista, que busca acercarse a las chicas que sufren este trastorno / web

La barbie autista viene con auriculares con cancelación de ruido para reducir la sobrecarga sensorial, una tablet con aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa, y un fidget spinner rosa que ayuda a liberar tensión y mejorar la concentración

