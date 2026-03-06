Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Sobre la Ruta 2

Cortaron la luz y dieron un golpe millonario

Cortaron la luz y dieron un golpe millonario
6 de Marzo de 2026 | 02:46
Edición impresa

Un golpe millonario sacudió en las últimas horas a un comercio dedicado a la compra y venta de maquinaria agrícola en la zona de El Peligro. Delincuentes ingresaron durante la madrugada, desactivaron el sistema eléctrico, se llevaron dinero en efectivo, herramientas y escaparon con una camioneta perteneciente al lugar.

Según consta en la denuncia, el hecho fue descubierto cuando uno de los responsables del comercio ubicado sobre la colectora de la Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, llegó para abrir el predio. Tras atravesar el portón, encontró en el suelo un manojo de llaves que reconoció como las que habitualmente se guardan dentro del local.

La situación lo alertó y decidió revisar uno de los galpones del terreno. Allí constató que había desaparecido una camioneta Volkswagen Amarok blanca que se encontraba guardada en el lugar. Al mismo tiempo, observó huellas que indicaban que el vehículo habría atravesado un portón interno del predio.

Al continuar la recorrida, el denunciante advirtió que una puerta trasera del salón de ventas había sido forzada. Dentro del comercio encontró todo revuelto y comprobó que habían sustraído una importante suma de dinero: 17 millones de pesos y 20 mil dólares que estaban guardados en el lugar.

La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia, que ahora intentan reconstruir cómo actuó la banda y dar con los responsables del robo.

 

