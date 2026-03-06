Cortaron la luz y dieron un golpe millonario

Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino
Defensa de la Competencia: van por la “eliminación de privilegios”
Homenaje a Raúl Alfonsín y polémica por el Día de la Memoria y la Defensora Ciudadana
Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un golpe millonario sacudió en las últimas horas a un comercio dedicado a la compra y venta de maquinaria agrícola en la zona de El Peligro. Delincuentes ingresaron durante la madrugada, desactivaron el sistema eléctrico, se llevaron dinero en efectivo, herramientas y escaparon con una camioneta perteneciente al lugar.
Según consta en la denuncia, el hecho fue descubierto cuando uno de los responsables del comercio ubicado sobre la colectora de la Ruta 2, a la altura del kilómetro 45, llegó para abrir el predio. Tras atravesar el portón, encontró en el suelo un manojo de llaves que reconoció como las que habitualmente se guardan dentro del local.
La situación lo alertó y decidió revisar uno de los galpones del terreno. Allí constató que había desaparecido una camioneta Volkswagen Amarok blanca que se encontraba guardada en el lugar. Al mismo tiempo, observó huellas que indicaban que el vehículo habría atravesado un portón interno del predio.
Al continuar la recorrida, el denunciante advirtió que una puerta trasera del salón de ventas había sido forzada. Dentro del comercio encontró todo revuelto y comprobó que habían sustraído una importante suma de dinero: 17 millones de pesos y 20 mil dólares que estaban guardados en el lugar.
La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia, que ahora intentan reconstruir cómo actuó la banda y dar con los responsables del robo.
LE PUEDE INTERESAR
El asesinato de un docente y la pista de un encuentro con un hombre
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí