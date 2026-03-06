Se negó a declarar el acusado de abuso en un hogar

El acusado tenía contacto permanente con menores en el hogar / web

La investigación por los presuntos delitos contra la integridad sexual en el Hogar del Padre Cajade sumó un capítulo clave en los tribunales de La Plata. El hombre bajo sospecha, quien cumplía tareas de coordinación en la institución de la calle 643, enfrentó su primera audiencia ante la fiscalía pero optó por su derecho constitucional de no declarar.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la UFI número 11, lideró el acto procesal. A pesar de la expectativa por conocer su versión de los hechos, el detenido no brindó precisiones sobre las graves denuncias que pesan en su contra.

Así, la causa mantiene su curso con una acumulación de pruebas que complican su situación procesal.

La Justicia reconoce que se trata de una investigación compleja y no descarta que puedan surgir nuevas presentaciones en los próximos días.

La detención del implicado ocurrió tras una serie de testimonios, que señalan una cantidad de seis episodios abusivos contra menores de edad que residían en el hogar.

Los relatos de las víctimas, obtenidos a través de dispositivos de escucha especializada, resultaron fundamentales para que la justicia ordenara la captura inmediata del sospechoso.

El silencio del imputado no detiene el avance del expediente. La fiscalía analiza ahora la posibilidad de solicitar la prisión preventiva, mientras recolecta nuevos elementos que refuercen la acusación inicial de “corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real”.

Tanto el hogar como el organismo provincial de Niñez acompañan a las presuntas víctimas.