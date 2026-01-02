Rusia y Ucrania cruzan denuncias de ataques

Rusia y Ucrania comenzaron 2026 con nuevas acusaciones cruzadas en medio de un clima de incertidumbre diplomática.

Moscú aseguró que Kiev atacó la región ocupada de Jersón durante la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, dejando al menos 24 muertos y decenas de heridos en una cafetería y un hotel de Jorly, según el gobernador prorruso Vladimir Saldo.

La cancillería rusa denunció que Ucrania “torpedea” los intentos de negociación y pidió condenas internacionales.

Kiev, por su parte, afirmó que Rusia inició el año lanzando más de 200 drones contra infraestructuras energéticas, prolongando la ofensiva iniciada en 2022.

El presidente Volodimir Zelenski señaló que continúan las gestiones para avanzar en conversaciones de paz: reuniones con asesores europeos, participación estadounidense por videoconferencia y una cumbre con líderes occidentales en preparación.

Aunque Zelenski asegura que un eventual acuerdo está “listo en un 90%”, el Kremlin advierte que endurecerá su postura mientras los bombardeos siguen sin tregua.