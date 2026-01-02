Rusia y Ucrania cruzan denuncias de ataques

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Rusia y Ucrania comenzaron 2026 con nuevas acusaciones cruzadas en medio de un clima de incertidumbre diplomática.
Moscú aseguró que Kiev atacó la región ocupada de Jersón durante la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, dejando al menos 24 muertos y decenas de heridos en una cafetería y un hotel de Jorly, según el gobernador prorruso Vladimir Saldo.
La cancillería rusa denunció que Ucrania “torpedea” los intentos de negociación y pidió condenas internacionales.
Kiev, por su parte, afirmó que Rusia inició el año lanzando más de 200 drones contra infraestructuras energéticas, prolongando la ofensiva iniciada en 2022.
El presidente Volodimir Zelenski señaló que continúan las gestiones para avanzar en conversaciones de paz: reuniones con asesores europeos, participación estadounidense por videoconferencia y una cumbre con líderes occidentales en preparación.
Aunque Zelenski asegura que un eventual acuerdo está “listo en un 90%”, el Kremlin advierte que endurecerá su postura mientras los bombardeos siguen sin tregua.
LE PUEDE INTERESAR
EE UU atacó cinco narcolanchas , con al menos 8 muertos
LE PUEDE INTERESAR
“Nunca imaginé que algo así podía pasar”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí