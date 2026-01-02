Entre apagones sube la factura de la energía eléctrica

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
En el medio de una seguidilla de apagones en La Plata, la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad que impactará en las boletas que recibirán los usuarios en enero de 2026. El incremento oscilará entre el 2,10% y el 4,40%, según la categoría de ingresos, y alcanzará a todas las distribuidoras bonaerenses, incluida EDELAP en La Plata.
La suba quedó establecida a través de la Resolución N° 1.118/2025, publicada el último día de 2025, en el Boletín Oficial. Según detalló la Dirección Provincial de Energía, el ajuste contempla el traslado de los precios mayoristas definidos por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, y una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que perciben las empresas prestadoras del servicio.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que los cuadros tarifarios deben actualizarse en función de los costos de energía, transporte y distribución, tal como lo establecen los contratos de concesión vigentes. En ese marco, también se incorporaron variaciones en los precios estacionales, el recargo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FNEE) y una reducción progresiva de las bonificaciones para los usuarios residenciales de los niveles 2 y 3.
Cabe indicar que en paralelo, el Gobierno nacional anunció un nuevo esquema de subsidios que alcanzará a los usuarios de electricidad, gas natural, gas envasado y gas propano por redes. La reorganización implicará aumentos finales en las facturas, aunque aún no se precisaron los montos.
Además, se confirmó que desde este año dejará de existir la segmentación por niveles de ingresos. Solo habrá dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio.
