La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con figuras cinematográficas -como de la película “Avatar” o de la serie “Stranger Things”- hasta un momo del presidente de la AFA, la Región despidió 2025 y celebró el inicio de un nuevo año. Hubo un homenaje en Gonnet
Tanto en la periferia como en el centro de la Ciudad, se desplegó la tradicional quema de muñecos con un objetivo común: despedir el 2025 y saludar al año flamante.
A lo largo de la noche y después de que el reloj marcara el comienzo del 2026, en diferentes puntos de La Plata se desplegó la tradición local. Ni siquiera la atmósfera de polémica cuyo génesis fue la prohibición de la Comuna ante la quema de momos dentro del casco urbano, fue suficiente para impedir la quema masiva en distintas locaciones de la Región.
Así, hubo muñecos con alusión al “Chiqui” Tapia; a personajes que habitan en el mundo de TikTok; figuras de la película “Avatar” o de la serie “Stranger Things”. También se desplegaron los habituales muñecos de “Los Simpson” o de “Mario Bros”. Incluso, en Gonnet, se realizó un momo homenaje a un entrañable vecino.
Como si fuese poco, a los muñecos habituales, se sumaron otros más pequeños cuya organización estuvo a cargo de familias o grupos más pequeños, quienes, a determinada hora, sacaban sus momos caseros a la vereda para celebrar con los vecinos más cercanos.
Lo cierto es que durante la madrugada del primero, además de la tradicional actividad que lleva décadas de historia en la Región, también hubo música y diferentes festejos en los barrios platenses.
Se puede disfrutar de las imágenes, el color y todo el festejo en fotos y videos en eldia.com.
LE PUEDE INTERESAR
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia
Las múltiples figuras construidas despertaron la curiosidad de vecinos en las calles platenses: la ingeniería del armado fue cada vez más sofisticada.
Uno de los momos más coloridos, y que llamó la atención rápidamente, fue la figura de Claudio “Chiqui” Tapia -presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- que se armó en la esquina de 124 y 68, en Berisso.
La quema del muñeco, que estuvo bajo la tutela de “Los Pibes de la 68”, se realizó a las 2:22 de la madrugada y no solo contó con las llamas sino que también hubo cánticos dirigidos contra el presidente de la AFA.
En 115 entre 95 y 96, se quemó un “Demagorgon”: un personaje de la serie “Stranger Things”. A algunas cuadras, en calle 64 y 15, se desplegó el muñeco “La Noche del Terror”.
En 72 entre 16 y 17, sobre Circunvalación, pasadas las 3 de la madrugada, se incendió “Drako, custodio del tiempo”. No obstante, vecinos de la zona, alertaron sobre los ruidos “excesivos” ante la pirotecnia desplegada en el festejo.
En 31 entre 41 y 42, se quemó el “Mundo de Pandora” y en 524 y 21, “La Bubu”. En City Bell, en 139 bis y 477, tuvo lugar el muñeco de “Tun Tun y Tralalero”.
En el vértice que une la calle 500 con la 28, en Gonnet, emerge un almacén que para los vecinos siempre fue “Lo de Marcelo” o “del Tibu”. Sin embargo, su dueño, Marcelo Cagnaro, falleció en noviembre pasado dejando una herencia de pesar y dolor en clientes y vecinos.
A un mes de su muerte y a modo de homenaje, los frentistas decidieron hacer un momo de Marcelo. Así, en la Plaza Almafuerte, en 500 y 27, se quemó una figura con forma de tiburón y los colores del club Aldosivi de Mar del Plata (del cual era hincha Marcelo). La figura, con una sonrisa en el rostro, simulaba estar detrás de un mostrador, tal cual lo hizo Marcelo durante décadas en Gonnet.
Quienes impulsaron el homenaje, dijeron a este diario “Teníamos que despedir a Marcelo como seguramente él hubiera querido”. Además, expresaron que el recuerdo no nacía de la tristeza, sino del agradecimiento: “Con una sonrisa, con solidaridad, con encuentro, con comunidad. No desde la pena, sino por todo lo compartido y por lo que dejó en nosotros”, relataron.
En la construcción del muñeco participaron vecinos de la zona y también familiares de Marcelo.
En redes sociales, uno de los vecinos escribió: “Gracias por todo, Tibu. Un barrio entero te va a extrañar. Abrazo al cielo y descansa en paz. Un baldazo y una tristeza enorme esta noticia. Dejás una huella imborrable”.
En los días previos al fin de año, etapa en la que se ultiman detalles en la construcción de los momos, la Comuna expidió el listado oficial de muñecos: sólo 22 recibieron la autorización, todos ubicados fuera del radio céntrico.
Desde la Municipalidad habían argumentado que la medida apuntaba a reforzar seguridad y reducir riesgos. En tanto, entre artistas y vecinos reclamaron que la resolución había llegado de forma tardía, cuando muchos proyectos ya estaban avanzados. Finalmente, se quemaron sin mayores problemas.
Muñeco “Drako, custodio del tiempo”, cuya quema fue en avenida 72 entre 16 y 17 / Nicolás braicovich
Muñeco de “mario bros” en 13 y 72, instantes previos a ser prendido fuego / Nicolás braicovich
Algunos muñecos reunieron a cientos de vecinos /N. B.
Bart Simpson ardió en 65 y 17 / el dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí