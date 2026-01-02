La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos

Tanto en la periferia como en el centro de la Ciudad, se desplegó la tradicional quema de muñecos con un objetivo común: despedir el 2025 y saludar al año flamante.

A lo largo de la noche y después de que el reloj marcara el comienzo del 2026, en diferentes puntos de La Plata se desplegó la tradición local. Ni siquiera la atmósfera de polémica cuyo génesis fue la prohibición de la Comuna ante la quema de momos dentro del casco urbano, fue suficiente para impedir la quema masiva en distintas locaciones de la Región.

Así, hubo muñecos con alusión al “Chiqui” Tapia; a personajes que habitan en el mundo de TikTok; figuras de la película “Avatar” o de la serie “Stranger Things”. También se desplegaron los habituales muñecos de “Los Simpson” o de “Mario Bros”. Incluso, en Gonnet, se realizó un momo homenaje a un entrañable vecino.

Como si fuese poco, a los muñecos habituales, se sumaron otros más pequeños cuya organización estuvo a cargo de familias o grupos más pequeños, quienes, a determinada hora, sacaban sus momos caseros a la vereda para celebrar con los vecinos más cercanos.

Lo cierto es que durante la madrugada del primero, además de la tradicional actividad que lleva décadas de historia en la Región, también hubo música y diferentes festejos en los barrios platenses.

Se puede disfrutar de las imágenes, el color y todo el festejo en fotos y videos en eldia.com.

Los muñecos, uno por uno

Las múltiples figuras construidas despertaron la curiosidad de vecinos en las calles platenses: la ingeniería del armado fue cada vez más sofisticada.

Uno de los momos más coloridos, y que llamó la atención rápidamente, fue la figura de Claudio “Chiqui” Tapia -presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- que se armó en la esquina de 124 y 68, en Berisso.

La quema del muñeco, que estuvo bajo la tutela de “Los Pibes de la 68”, se realizó a las 2:22 de la madrugada y no solo contó con las llamas sino que también hubo cánticos dirigidos contra el presidente de la AFA.

En 115 entre 95 y 96, se quemó un “Demagorgon”: un personaje de la serie “Stranger Things”. A algunas cuadras, en calle 64 y 15, se desplegó el muñeco “La Noche del Terror”.

En 72 entre 16 y 17, sobre Circunvalación, pasadas las 3 de la madrugada, se incendió “Drako, custodio del tiempo”. No obstante, vecinos de la zona, alertaron sobre los ruidos “excesivos” ante la pirotecnia desplegada en el festejo.

En 31 entre 41 y 42, se quemó el “Mundo de Pandora” y en 524 y 21, “La Bubu”. En City Bell, en 139 bis y 477, tuvo lugar el muñeco de “Tun Tun y Tralalero”.

Homenaje en Gonnet

En el vértice que une la calle 500 con la 28, en Gonnet, emerge un almacén que para los vecinos siempre fue “Lo de Marcelo” o “del Tibu”. Sin embargo, su dueño, Marcelo Cagnaro, falleció en noviembre pasado dejando una herencia de pesar y dolor en clientes y vecinos.

A un mes de su muerte y a modo de homenaje, los frentistas decidieron hacer un momo de Marcelo. Así, en la Plaza Almafuerte, en 500 y 27, se quemó una figura con forma de tiburón y los colores del club Aldosivi de Mar del Plata (del cual era hincha Marcelo). La figura, con una sonrisa en el rostro, simulaba estar detrás de un mostrador, tal cual lo hizo Marcelo durante décadas en Gonnet.

Quienes impulsaron el homenaje, dijeron a este diario “Teníamos que despedir a Marcelo como seguramente él hubiera querido”. Además, expresaron que el recuerdo no nacía de la tristeza, sino del agradecimiento: “Con una sonrisa, con solidaridad, con encuentro, con comunidad. No desde la pena, sino por todo lo compartido y por lo que dejó en nosotros”, relataron.

En la construcción del muñeco participaron vecinos de la zona y también familiares de Marcelo.

En redes sociales, uno de los vecinos escribió: “Gracias por todo, Tibu. Un barrio entero te va a extrañar. Abrazo al cielo y descansa en paz. Un baldazo y una tristeza enorme esta noticia. Dejás una huella imborrable”.

Polémica

En los días previos al fin de año, etapa en la que se ultiman detalles en la construcción de los momos, la Comuna expidió el listado oficial de muñecos: sólo 22 recibieron la autorización, todos ubicados fuera del radio céntrico.

Desde la Municipalidad habían argumentado que la medida apuntaba a reforzar seguridad y reducir riesgos. En tanto, entre artistas y vecinos reclamaron que la resolución había llegado de forma tardía, cuando muchos proyectos ya estaban avanzados. Finalmente, se quemaron sin mayores problemas.