Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad

madeline, junto a su madre y el equipo de trabajo del hospital Alejandro Korn, en Melchor romero / el dia

Mientras todavía permanecían los brindis y las celebraciones por el comienzo de un nuevo año, en diferentes hospitales de la Ciudad ocurrían los primeros nacimientos del año.

La primera persona en nacer en el 2026 en la Ciudad fue Madeline, quien abrió sus ojos a las 2:22 en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. El parto no presentó complicaciones, fue el primer nacimiento del año en el sistema de salud público local y bañó de emoción a su madre, Nancy Aparicio, a la guardia y al equipo médico presente durante las primeras horas del año.

La bebé pesó 4,165 kilogramos y la atención estuvo a cargo de las obstetras Laura Alonso y Luciana Antonelli. Participó también la ginecóloga Natalia Pesa, mientras que la recepción y control de la recién nacida fue realizada por la neonatóloga Gabriela La Posta.

Según pudo conocer este diario, Madeline se encuentra en buen estado de salud, al igual que su madre, y permanece bajo los cuidados habituales del equipo médico del Hospital Alejandro Korn.

Dos horas más tarde, en el Hospital San Roque de Gonnet, nació Benicio Felipe. “Lo recibimos con la alegría de su madre Gabriela y su papá Facundo”, contaron los médicos que realizaron el procedimiento. El niño pesó 3,750 kilogramos y se encuentra en buen estado de salud, al igual que su madre. El personal de guardia del servicio de Tocoginecología que acompañó el parto estuvo conformado por las doctoras Valentina Tacchini, Agustina Fernández Mastropierro y Carina Huth; y las licencias María Inés Huarte, Girometti e Ignacio Sanz.

En tercer lugar, con la salida del sol y el primer amanecer del 2026, nació en el Hospital San Martín Ivana Jazmín. El alumbramiento ocurrió a las 7:43 y la bebé pesó 2,400 kilogramos.

La madre cursaba un embarazo de 36,3 semanas y todo salió “perfecto”, aseguraron en diálogo con EL DIA. El equipo médico que atendió el parto estaba compuesto por Florencio Cao, Tomás Sau y Martina Tarling, acompañados por Mauricio Lauquen y personal de Neonatología del Policlínico.

No obstante, a nivel país, fue Mía Saray Frías Olaechea la primera persona en nacer: a las 00 en la Clínica Italia, en San Luis.