“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos
El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero
China fija cupos y sube aranceles a la carne vacuna importada
La AFA defendió la comisión del 30% para Faroni y publicó contratos de la era Grondona
La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno
Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Un inicio de año distinto: cenaron en Plaza Moreno con desconocidos
VIDEO. Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Basada en dos novelas de Claudia Piñeiro y bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, llegó a Netflix la miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa
A partir de una de las plumas más reconocidas de la literatura argentina contemporánea, Netflix apuesta a comenzar el 2026 con una miniserie que pondrá en escena el suspenso, el humor negro y una mirada sobre los vínculos y la libertad. “El tiempo de las moscas” es la nueva producción nacional que vuelve a reunir en la pantalla a Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes ya habían trabajado juntas en la serie de Telefe “100 días para enamorarse” en 2018. Ahora, las actrices se suman a esta producción del gigante del streaming, prevista como uno de los estrenos del verano.
La miniserie adapta las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas”, ambas escritas por Claudia Piñeiro, y plantea un equilibrio entre dos universos narrativos que comparten una misma protagonista y un tono inquietante y cercano. A lo largo de seis episodios de 30 minutos, la historia despliega un policial atípico, atravesado por la ironía, la amistad femenina y la tensión entre el pasado y la posibilidad de empezar de nuevo.
Con un despliegue de producción, la dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, dos realizadores con estilos definidos, que trabajaron en la construcción de un relato ágil, sensible y con capas de lectura.
La trama de “El tiempo de las moscas” sigue a Inés (Peterson) y La Manca (Dupláa), dos ex presidiarias que intentan rehacer sus vidas lejos del delito. Sin embargo, cuando aceptan un encargo que aparenta ser sencillo, descubren que algo no cierra. La sospecha de una trampa las obliga a ponerse en modo detectives y a enfrentarse con el mundo de la marginalidad.
Sin caer en estereotipos del género, la miniserie presenta a sus protagonistas desde la fragilidad y la torpeza, pero también desde la valentía y la lealtad mutua. Inés y La Manca no son heroínas clásicas: dudan, se equivocan, se ríen en momentos imprevistos y avanzan en una situación extrema y cargada de peligros. En ese recorrido, la amistad se convierte en un refugio y en una forma de resistencia.
En este sentido, la elección de Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas sostiene el corazón de la serie. Ambas actrices, con trayectorias extensas y registros amplios, retoman una química que ya había sido puesta a prueba cuando actuaron juntas en “100 días para enamorarse”.
LE PUEDE INTERESAR
“El horizonte de Keops”: desde Palermo, un viaje al pasado
LE PUEDE INTERESAR
La China, dueña y señora del primer escándalo del año
Peterson construye a una Inés contenida, observadora y atravesada por una ironía silenciosa, mientras que Dupláa interpreta a La Manca desde una intensidad física y emocional que modifica cualquier expectativa.
Acompañando a la dupla, se suma un elenco versátil con nombres como Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y el platense Diego Cremonesi.
La miniserie adapta las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro
La producción está liderada por Vanessa Ragone, referente del cine y la televisión argentina, con títulos como “Elena sabe”, “Betibú” y “Las viudas de los jueves”, junto a Mónica D’Uva, en una coproducción entre Zona Audiovisual y Haddock Films.
El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración de Leandro Custo, quienes trabajaron en la adaptación del universo literario de Piñeiro al formato audiovisual, respetando el espíritu de las novelas e incorporando nuevos ritmos narrativos que ampliaron el espacio creativo.
Más allá del policial y el misterio, “El tiempo de las moscas” plantea temas vinculados con la estigmatización, el deseo de redención, la amistad como motor de cambio y la pregunta por la libertad en una sociedad que no siempre ofrece segundas oportunidades. En ese sentido, la serie dialoga con la obra literaria de Claudia Piñeiro y con un contexto social reconocible para el público argentino.
La serie forma parte de una estrategia de Netflix para incorporar producciones locales basadas en obras literarias argentinas y desarrolladas junto a equipos creativos del país. El proyecto se inscribe en un plan más amplio que busca ampliar la presencia de relatos de autor en el catálogo regional, combinando adaptaciones de textos ya instalados en el imaginario de los lectores con propuestas que exploran nuevos formatos narrativos dentro de la ficción seriada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí