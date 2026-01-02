Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |DESTACADO DEL STREAMING

“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades

Basada en dos novelas de Claudia Piñeiro y bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, llegó a Netflix la miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa

“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades
2 de Enero de 2026 | 03:13
Edición impresa

A partir de una de las plumas más reconocidas de la literatura argentina contemporánea, Netflix apuesta a comenzar el 2026 con una miniserie que pondrá en escena el suspenso, el humor negro y una mirada sobre los vínculos y la libertad. “El tiempo de las moscas” es la nueva producción nacional que vuelve a reunir en la pantalla a Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes ya habían trabajado juntas en la serie de Telefe “100 días para enamorarse” en 2018. Ahora, las actrices se suman a esta producción del gigante del streaming, prevista como uno de los estrenos del verano.

La miniserie adapta las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas”, ambas escritas por Claudia Piñeiro, y plantea un equilibrio entre dos universos narrativos que comparten una misma protagonista y un tono inquietante y cercano. A lo largo de seis episodios de 30 minutos, la historia despliega un policial atípico, atravesado por la ironía, la amistad femenina y la tensión entre el pasado y la posibilidad de empezar de nuevo.

Con un despliegue de producción, la dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, dos realizadores con estilos definidos, que trabajaron en la construcción de un relato ágil, sensible y con capas de lectura.

Dos mujeres, una trampa y la urgencia de reinventarse

La trama de “El tiempo de las moscas” sigue a Inés (Peterson) y La Manca (Dupláa), dos ex presidiarias que intentan rehacer sus vidas lejos del delito. Sin embargo, cuando aceptan un encargo que aparenta ser sencillo, descubren que algo no cierra. La sospecha de una trampa las obliga a ponerse en modo detectives y a enfrentarse con el mundo de la marginalidad.

Sin caer en estereotipos del género, la miniserie presenta a sus protagonistas desde la fragilidad y la torpeza, pero también desde la valentía y la lealtad mutua. Inés y La Manca no son heroínas clásicas: dudan, se equivocan, se ríen en momentos imprevistos y avanzan en una situación extrema y cargada de peligros. En ese recorrido, la amistad se convierte en un refugio y en una forma de resistencia.

En este sentido, la elección de Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas sostiene el corazón de la serie. Ambas actrices, con trayectorias extensas y registros amplios, retoman una química que ya había sido puesta a prueba cuando actuaron juntas en “100 días para enamorarse”.

Peterson construye a una Inés contenida, observadora y atravesada por una ironía silenciosa, mientras que Dupláa interpreta a La Manca desde una intensidad física y emocional que modifica cualquier expectativa.

Acompañando a la dupla, se suma un elenco versátil con nombres como Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y el platense Diego Cremonesi.

La miniserie adapta las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro

La producción está liderada por Vanessa Ragone, referente del cine y la televisión argentina, con títulos como “Elena sabe”, “Betibú” y “Las viudas de los jueves”, junto a Mónica D’Uva, en una coproducción entre Zona Audiovisual y Haddock Films.

El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración de Leandro Custo, quienes trabajaron en la adaptación del universo literario de Piñeiro al formato audiovisual, respetando el espíritu de las novelas e incorporando nuevos ritmos narrativos que ampliaron el espacio creativo.

Más allá del policial y el misterio, “El tiempo de las moscas” plantea temas vinculados con la estigmatización, el deseo de redención, la amistad como motor de cambio y la pregunta por la libertad en una sociedad que no siempre ofrece segundas oportunidades. En ese sentido, la serie dialoga con la obra literaria de Claudia Piñeiro y con un contexto social reconocible para el público argentino.

La serie forma parte de una estrategia de Netflix para incorporar producciones locales basadas en obras literarias argentinas y desarrolladas junto a equipos creativos del país. El proyecto se inscribe en un plan más amplio que busca ampliar la presencia de relatos de autor en el catálogo regional, combinando adaptaciones de textos ya instalados en el imaginario de los lectores con propuestas que exploran nuevos formatos narrativos dentro de la ficción seriada.

 

