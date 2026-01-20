China, con la natalidad más baja desde 1949

Una mujer lleva a upa a un niño en Beijing, China / AP

China volvió a registrar en 2025 una caída de su población y alcanzó la tasa de natalidad más baja desde la fundación de la República Popular en 1949, una señal contundente de la profundidad de su crisis demográfica.

Según datos oficiales, el país cerró el año con 1.404 millones de habitantes, tres millones menos que en 2024, encadenando así su cuarto año consecutivo de descenso poblacional.

El número de nacimientos fue de apenas 7,92 millones, un desplome del 17% respecto del año anterior, mientras que la tasa de natalidad se ubicó en 5,63 nacimientos por cada 1.000 personas, el nivel más bajo desde que existen registros bajo el actual régimen.

Las cifras confirman que el leve repunte observado en 2024 no logró consolidarse y que la tendencia descendente sigue firme tras siete años consecutivos de caídas hasta 2023.

Una década después del fin de la histórica política del hijo único, las autoridades multiplican los incentivos para fomentar la natalidad, pero con resultados limitados. Subsidios en efectivo, exenciones fiscales para guarderías y servicios de emparejamiento, e incluso un impuesto del 13% a los preservativos forman parte de un abanico de medidas que buscan revertir décadas de control estricto de la reproducción.

Sin embargo, los altos costos de la vivienda, la educación y la crianza, sumados a la presión laboral y a una economía en desaceleración, continúan desalentando a las familias.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

Expertos señalan que el problema es estructural. China enfrenta el desafío de “envejecer antes de hacerse rica”: el 23% de su población tiene más de 60 años y el número de personas en edad de trabajar disminuye año tras año. Esto pone presión sobre el sistema de pensiones, el mercado laboral y el crecimiento económico futuro, incluso en un marco de avances en automatización y alta tecnología.

Aunque el país reportó un crecimiento económico del 5% en 2025, analistas advierten que sostener ese ritmo con una población en retroceso será cada vez más complejo. Sin cambios profundos en las condiciones laborales, el apoyo a la crianza y la equidad de género, el desafío demográfico chino parece lejos de resolverse.