Acuerdo con el Mercosur: la UE se pone plazos

La Unión Europea (UE) intentará aprobar en el primer semestre el acuerdo firmado el sábado con el Mercosur —que crea la mayor zona de libre comercio del mundo— pese a la firme resistencia de algunos países europeos como Francia, aseguró en una entrevista con AP el comisario del bloque para el Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic. Según el funcionario, ya se impulsa en el Parlamento Europeo el debate para ratificar el acuerdo, que tuvo la férrea oposición de países como Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, además de Francia, a fin de lograr el objetivo de “obtener la aprobación del Parlamento Europeo lo antes posible”.

“Haremos todo lo posible para obtener en consenso del Parlamento Europeo en el primer semestre de este año, ya que eso nos permitiría completar el proceso de ratificación muy pronto”, señaló desde la capital paraguaya. “Recibí las mismas garantías y el mismo apoyo de todos los líderes del Mercosur”, bloque conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Pese a la firma concretada en Asunción, tras casi tres décadas de negociaciones, el camino para que esta alianza económica que abarcará un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores entre en vigor aún es largo.

Por un lado, más sencillo, el tratado deberá ser ratificado por mayoría en el Parlamento Europeo para los capítulos puramente comerciales, mientras que otras partes que van más necesitarán el visto bueno de los Parlamentos nacionales de cada uno de los países que componen ambos bloques.

Para eso la UE seguirá apostando a una forma “amistosa” de solucionar las divergencias con los países opositores a través de “negociaciones y colaboración”, al recalcar que hubo “cuestionamientos, dudas y preocupaciones casi con cada acuerdo” que el bloque europeo ha firmado en las últimas décadas.