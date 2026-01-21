Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas

Numerosos reclamos se sumaron en las últimas jornadas por la invasión de ratas en la Región, en un fenómeno que se asocia al incremento de casos de hantavirus que se registró en distintas partes del país: el AMBA, como también nuestra zona, CABA, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran entre los lugares más afectados.

Como se sabe la enfermedad es transmitida por los roedores y el estado de alerta se agudizó al conocerse en los últimos días la muerte en el país de once personas por hantavirus, que es una enfermedad viral aguda grave, que es transmitida al ser humano por esos animales a través de su saliva, heces y orina.

Si bien su presencia se vuelve más crítica en áreas rurales, la creciente presencia en las zonas urbanas de micro-basurales, de residuos levantados por los camiones o que permanecen varios días acumulados en los grandes contenedores instalados en las calles y que los desborda, ha hecho que las autoridades sanitarias recomienden a la población mantener limpieza en las viviendas y terrenos baldíos, así como bloquear posibles vías de ingreso de los roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección.

En el informe publicado ayer en este diario se reseñó que en las últimas semanas se registró en el país la muerte de once personas contagiadas por hantavirus, cinco de ellas en el AMBA, detallándose que la característica principal de los ratones vectores es que tienen una cola muy extensa. Por eso se los denomina “colilargo”, informaron desde la Fundación Huésped, que además trazó un mapa con las cuatro regiones en las que habitan estos animales.

También se detalló que en veredas y plazas del centro, el casco histórico de nuestra ciudad y la periferia, se observó la presencia de estos roedores, en una situación en lo que los vecinos no dejaron de mencionar “la falta de recolección de residuos”, convertida ya en un problema que impacta en la salud pública.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en Plaza Italia, en 7 y 44. Allí, en pleno mediodía, los roedores fueron vistos caminando sin sobresaltos por el corredor central. “Los filmé justo, pero no se asustaron ni nada parecido. Andaban como por su casa”, relató una de las vecinas.

Una situación similar, pero más crítica, fue denunciada en una zona de Tolosa donde los vecinos aludieron a la presencia ya habitual de ratas a partir de la acumulación de basura. “Lo que nosotros pedimos es que vengan todos los días a levantar los residuos. A veces pasan tres o cuatro días y no aparece nadie”, dijo uno de los frentistas de 527 y 121. Según relató, cuando el camión recolector pasa, lo hace de manera irregular y sin los elementos necesarios. “Juntan la basura con la mano, no tienen ni una pala. En los feriados se junta todo y se agrava aún más”, añadió otro de los vecinos perjudicados.

Cabe señalar que en la Provincia los casos de hantavirus, a esta altura del año se duplicaron con respecto a igual período en los dos años anteriores. En 2019 la mortalidad por hantavirus alcanzó al 17 por ciento de los casos, mientras que en 2025 ese porcentaje llegó al 33,6 por ciento, es decir que casi se duplicó.

Una conocida médica infectóloga consultada por este diario agregó otro dato relevante, en el sentido de que en la temporada veraniega hay que elevar el nivel de alerta, ya que “hay más casos (de hantavirus) porque la gente se expone más al pasto por actividades recreativas o de trabajo” y que los casos suelen ocurrir principalmente “en el cinturón hortícola y en campos de la Ciudad, donde se dan las condiciones que aumentan el riesgo a la exposición”.