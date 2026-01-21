Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EN BARCELONA Y GIRONA. AL MENOS UN MUERTO Y HERIDOS

España “descarrila”: otros dos accidentes de trenes con saldo trágico

España “descarrila”: otros dos accidentes de trenes con saldo trágico

Una nueva tragedia ferroviaria en España / Web

21 de Enero de 2026 | 01:46
Tras el gravísimo accidente entre dos trenes en el sur de España, que dejó hasta el momento un saldo de 42 muertos, ayer se registraron otros dos descarrilamientos ferroviarios en Cataluña. Uno ocurrió en la provincia de Barcelona y otro en Girona. Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Según informaron medios locales y la empresa operadora Renfe, ambos episodios involucraron a trenes de cercanías de Rodalies. El primero se produjo en la línea R4, entre las estaciones de Gélida y Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona. Allí, un muro de contención se desplomó sobre la zona de vías y provocó el descarrilamiento de la formación.

Como consecuencia del impacto murió el maquinista del tren y al menos 15 pasajeros resultaron heridos. De acuerdo con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña, cinco de los lesionados se encontraban en estado grave. Para asistir a las víctimas se desplegaron 11 ambulancias y trabajaron en conjunto equipos de Bomberos y personal sanitario.

El segundo accidente ocurrió en la línea R1, entre las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera, en la provincia de Girona. En este caso, el descarrilamiento se habría producido tras la colisión del tren con piedras caídas sobre la vía como consecuencia del temporal que afecta a la región. Al cierre de esta información no se había confirmado oficialmente si hubo heridos.

Las primeras hipótesis, difundidas por el diario El País y confirmadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), apuntan a que las intensas lluvias registradas en los últimos días en Cataluña podrían haber desestabilizado el muro de contención que cayó sobre las vías en Barcelona.

Los nuevos episodios se producen mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia tras el accidente ocurrido el domingo en Andalucía, cuando dos trenes colisionaron en una línea del sur del país. El balance oficial de víctimas fatales ascendió a 42, luego de que los equipos de rescate localizaran un nuevo cuerpo en uno de los vagones dañados.

Las autoridades sanitarias informaron que al menos 39 personas permanecían hospitalizadas, mientras que otras 83 fueron atendidas y dadas de alta.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente del domingo como “extraño” y aseguró que la investigación mantiene “todas las hipótesis abiertas”. Según explicó, se detectó una sección dañada de la vía que podría estar relacionada con el origen del descarrilamiento, aunque aclaró que aún no se puede determinar si fue causa o consecuencia del siniestro.

En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que peritos especializados analizan los rieles y la rodadura de los trenes involucrados. Uno de ellos pertenecía a la empresa privada Iryo y el otro a la operadora pública Renfe. Ambas compañías afirmaron que las formaciones circulaban por debajo del límite de velocidad permitido y descartaron, en principio, un error humano.

RESTRICCIONES

Mientras continúan las investigaciones, el sistema ferroviario español opera con restricciones. Los trenes de alta velocidad retomaron parcialmente los servicios entre Madrid y las principales ciudades de Andalucía, aunque algunos tramos deben realizarse en autobuses. El Gobierno estimó que la normalización completa no se producirá antes de febrero.

La seguidilla de accidentes golpea a un país que cuenta con una de las redes de alta velocidad más extensas de Europa y reabre el debate sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las condiciones de seguridad, en un contexto marcado por el impacto social de una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años.

