La línea dura consolida su poder en Teherán

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán confirma que los sectores más ultraconservadores del régimen mantienen el control político en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente. La designación del hijo del histórico guía Ali Khamenei es interpretada por analistas como una señal de continuidad ideológica y también como un desafío directo a la presión de Estados Unidos y Israel.
La decisión se tomó pese a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había afirmado que Washington no aceptaría que el hijo del ayatolá tomara el relevo. También ignoró las amenazas del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que llegó a advertir que cualquier sucesor podría convertirse en objetivo militar.
Para el analista Ali Vaez, del International Crisis Group, la elección transmite un mensaje claro hacia el exterior: el sistema político iraní no se está derrumbando y las élites del poder han decidido cerrar filas frente a las presiones internacionales. A sus 56 años, Mojtaba Khamenei representa la continuidad de la república islámica y de su línea política más dura.
Especialistas señalan que el nuevo líder mantiene estrechos vínculos con el aparato de seguridad del país, en particular con los Guardianes de la Revolución, el poderoso cuerpo militar e ideológico del régimen. Entre sus aliados figuran su comandante, Ahmad Vahidi, y el exjefe de inteligencia Hosein Taeb, figuras clave dentro del ala más radical del sistema.
El investigador Clément Therme subraya que conservar el apellido Khamenei tiene también un valor simbólico para la propaganda del régimen. Según explica, la hostilidad hacia Estados Unidos e Israel forma parte del ADN ideológico del sistema político iraní y trasciende a los individuos que lo encarnan.
El contexto interno también favorece a los sectores más duros. Tras la represión de las protestas a comienzos de año y en medio de bombardeos estadounidenses e israelíes, el poder iraní presenta el conflicto como una lucha existencial frente a enemigos externos.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street mixto mientras el petróleo se derrumba
LE PUEDE INTERESAR
Kast abre una etapa de giro conservador en Chile
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí