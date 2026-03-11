Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |CON EL NUEVO LÍDER

La línea dura consolida su poder en Teherán

La línea dura consolida su poder en Teherán

Mojtaba Khamenei

11 de Marzo de 2026
El nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán confirma que los sectores más ultraconservadores del régimen mantienen el control político en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente. La designación del hijo del histórico guía Ali Khamenei es interpretada por analistas como una señal de continuidad ideológica y también como un desafío directo a la presión de Estados Unidos y Israel.

La decisión se tomó pese a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había afirmado que Washington no aceptaría que el hijo del ayatolá tomara el relevo. También ignoró las amenazas del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que llegó a advertir que cualquier sucesor podría convertirse en objetivo militar.

Para el analista Ali Vaez, del International Crisis Group, la elección transmite un mensaje claro hacia el exterior: el sistema político iraní no se está derrumbando y las élites del poder han decidido cerrar filas frente a las presiones internacionales. A sus 56 años, Mojtaba Khamenei representa la continuidad de la república islámica y de su línea política más dura.

REFUERZO DE LA LÍNEA DURA

Especialistas señalan que el nuevo líder mantiene estrechos vínculos con el aparato de seguridad del país, en particular con los Guardianes de la Revolución, el poderoso cuerpo militar e ideológico del régimen. Entre sus aliados figuran su comandante, Ahmad Vahidi, y el exjefe de inteligencia Hosein Taeb, figuras clave dentro del ala más radical del sistema.

El investigador Clément Therme subraya que conservar el apellido Khamenei tiene también un valor simbólico para la propaganda del régimen. Según explica, la hostilidad hacia Estados Unidos e Israel forma parte del ADN ideológico del sistema político iraní y trasciende a los individuos que lo encarnan.

El contexto interno también favorece a los sectores más duros. Tras la represión de las protestas a comienzos de año y en medio de bombardeos estadounidenses e israelíes, el poder iraní presenta el conflicto como una lucha existencial frente a enemigos externos.

Kast abre una etapa de giro conservador en Chile

 

