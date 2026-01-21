España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga de tres días en febrero

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), convocó a una huelga general en todo el sector el 9, 10 y 11 de febrero en protesta por el “deterioro del servicio”, tras la tragedia de Adamuz y el descarrilamiento de dos trenes, anoche, en Gelida (Barcelona), que dejaron un saldo global de 44 muertos, entre ellos dos conductores de las formaciones siniestradas, en tanto el Gobierno de España y el de Andalucía acordaron la realización de un funeral de Estado el 31 de enero.

La Comisión Ejecutiva de Semaf expresó que el paro “es la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril”. Desde la central sindical española UGT se añade que contemplan sumarse a la medida, reportó el diario ABC.

“Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios”, añade el sindicato en un comunicado.

De igual modo, apuntan, exigirán “responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria”. En tanto, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, confirmó este miércoles que en el análisis preliminar de las ruedas del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) se ha podido comprobar que tienen muescas.

“Es verdad que los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tengan marcas similares”, apuntó en una entrevista en Telecinco.

Posteriormente, el máximo responsable político de la infraestructura confirmó en TVE que, efectivamente, se han observado “muescas parecidas” en esos dos o trenes que pasaron antes, pero no en los que se han examinado que pasaron con un intervalo superior a una hora. Asimismo, ha precisado que uno de los que sí las presenta las tiene en el lado izquierdo, mientras que el Iryo las tenía en el derecho.

Según Puente, “la cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse”. “En este momento no es posible establecer una conclusión. Ése es un dato que ha aparecido y que forma parte del cúmulo de pruebas que se están en este momento acumulando”, añadió, citado por el diario El Mundo.

En paralelo a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil también ha asumido la rotura del carril como una vía principal de la investigación y ha analizado las ruedas marcadas tomando muestras con moldes, según fuentes de la investigación. José Alfonso Gálvez, director de Operaciones de Renfe, declaró en rueda de prensa que “hemos introducido maquinaria pesada para rescatar a las personas que todavía pueda haber atrapadas”.

Por otra parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla mantuvieron esta tarde una conversación telefónica para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. Además, ambos mandatarios han acordado auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las víctimas en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva.

En Adamuz, Córdoba, los servicios de rescate han extraído este miércoles los restos mortales de una persona durante los trabajos en los primeros vagones del tren Alvia, De este modo, son ya 43 los muertos, entre ellos un maquinista, en el grave accidente ferroviario del domingo. En tanto, ayer un tren chocó contra un muro de contención que se derrumbó en la ciudad española de Barcelona, con un saldo de un conductor ferroviario muerto, al tiempo que otra formación descarriló en la provincia de Girona.