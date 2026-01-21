España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga de tres días en febrero

Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata
En una amplia zona de En City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en La Plata
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), convocó a una huelga general en todo el sector el 9, 10 y 11 de febrero en protesta por el “deterioro del servicio”, tras la tragedia de Adamuz y el descarrilamiento de dos trenes, anoche, en Gelida (Barcelona), que dejaron un saldo global de 44 muertos, entre ellos dos conductores de las formaciones siniestradas, en tanto el Gobierno de España y el de Andalucía acordaron la realización de un funeral de Estado el 31 de enero.
La Comisión Ejecutiva de Semaf expresó que el paro “es la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril”. Desde la central sindical española UGT se añade que contemplan sumarse a la medida, reportó el diario ABC.
“Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios”, añade el sindicato en un comunicado.
De igual modo, apuntan, exigirán “responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria”. En tanto, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, confirmó este miércoles que en el análisis preliminar de las ruedas del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) se ha podido comprobar que tienen muescas.
“Es verdad que los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tengan marcas similares”, apuntó en una entrevista en Telecinco.
Posteriormente, el máximo responsable político de la infraestructura confirmó en TVE que, efectivamente, se han observado “muescas parecidas” en esos dos o trenes que pasaron antes, pero no en los que se han examinado que pasaron con un intervalo superior a una hora. Asimismo, ha precisado que uno de los que sí las presenta las tiene en el lado izquierdo, mientras que el Iryo las tenía en el derecho.
Según Puente, “la cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse”. “En este momento no es posible establecer una conclusión. Ése es un dato que ha aparecido y que forma parte del cúmulo de pruebas que se están en este momento acumulando”, añadió, citado por el diario El Mundo.
En paralelo a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil también ha asumido la rotura del carril como una vía principal de la investigación y ha analizado las ruedas marcadas tomando muestras con moldes, según fuentes de la investigación. José Alfonso Gálvez, director de Operaciones de Renfe, declaró en rueda de prensa que “hemos introducido maquinaria pesada para rescatar a las personas que todavía pueda haber atrapadas”.
Por otra parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla mantuvieron esta tarde una conversación telefónica para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. Además, ambos mandatarios han acordado auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las víctimas en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva.
En Adamuz, Córdoba, los servicios de rescate han extraído este miércoles los restos mortales de una persona durante los trabajos en los primeros vagones del tren Alvia, De este modo, son ya 43 los muertos, entre ellos un maquinista, en el grave accidente ferroviario del domingo. En tanto, ayer un tren chocó contra un muro de contención que se derrumbó en la ciudad española de Barcelona, con un saldo de un conductor ferroviario muerto, al tiempo que otra formación descarriló en la provincia de Girona.
