Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo

España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga de tres días en febrero

España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga de tres días en febrero
21 de Enero de 2026 | 15:39

Escuchar esta nota

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), convocó a una huelga general en todo el sector el 9, 10 y 11 de febrero en protesta por el “deterioro del servicio”, tras la tragedia de Adamuz y el descarrilamiento de dos trenes, anoche, en Gelida (Barcelona), que dejaron un saldo global de 44 muertos, entre ellos dos conductores de las formaciones siniestradas, en tanto el Gobierno de España y el de Andalucía acordaron la realización de un funeral de Estado el 31 de enero.

La Comisión Ejecutiva de Semaf  expresó que el paro “es la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril”. Desde la central sindical española UGT se añade que contemplan sumarse a la medida, reportó el diario ABC.

“Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios”, añade el sindicato en un comunicado.

De igual modo, apuntan, exigirán “responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria”. En tanto, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, confirmó  este miércoles que en el análisis preliminar de las ruedas del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) se ha podido comprobar que tienen muescas.

“Es verdad que los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tengan marcas similares”, apuntó en una entrevista en Telecinco.

Posteriormente, el máximo responsable político de la infraestructura confirmó en TVE que, efectivamente, se han observado “muescas parecidas” en esos dos o trenes que pasaron antes, pero no en los que se han examinado que pasaron con un intervalo superior a una hora. Asimismo, ha precisado que uno de los que sí las presenta las tiene en el lado izquierdo, mientras que el Iryo las tenía en el derecho.

Según Puente, “la cuestión ahora es conocer por qué se han producido esas marcas, qué es lo que las ha hecho, si había algo sobre las vías, si era la propia vía que estaba empezando a romperse”. “En este momento no es posible establecer una conclusión. Ése es un dato que ha aparecido y que forma parte del cúmulo de pruebas que se están en este momento acumulando”, añadió, citado por el diario El Mundo.

En paralelo a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil también ha asumido la rotura del carril como una vía principal de la investigación y ha analizado las ruedas marcadas tomando muestras con moldes, según fuentes de la investigación. José Alfonso Gálvez, director de Operaciones de Renfe, declaró en rueda de prensa que “hemos introducido maquinaria pesada para rescatar a las personas que todavía pueda haber atrapadas”.

Por otra parte,  el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla mantuvieron esta tarde una conversación telefónica para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. Además, ambos mandatarios han acordado auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las víctimas en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva.

En Adamuz, Córdoba, los servicios de rescate han extraído este miércoles los restos mortales de una persona durante los trabajos en los primeros vagones del tren Alvia, De este modo, son ya 43 los muertos, entre ellos un maquinista, en el grave accidente ferroviario del domingo. En tanto, ayer un tren chocó contra un muro de contención que se derrumbó en la ciudad española de Barcelona, con un saldo de un conductor ferroviario muerto, al tiempo que otra formación descarriló en la provincia de Girona.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas

VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

Juez rechazó millonaria reparación económica
Últimas noticias de El Mundo

Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia

Trump y Groenlandia: el riesgo de dinamitar las alianzas que forjaron el siglo XX

Una foto en la que aparece “anexando” la isla ahonda la polémica
Policiales
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
Un incendio en la Isla Santiago arrasó con una casa
Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares
Información General
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar
Deportes
Gimnasia entrenó en el Bosque: el equipo que se perfila para el debut ante Racing
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla