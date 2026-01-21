PJ: armados que avanzan y mensajes cifrados

Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Por ahora, el acuerdo sigue lejos. Las conversaciones son apenas sondeos y en plena cuenta regresiva para la definiciones, el escenario de eventual disputa entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora por la conducción del PJ bonaerense permanece abierto.
El 8 de febrero es el plazo tope para la presentación de listas y las posiciones, por ahora son irreductibles. El Movimiento Derecho al Futuro reclama que el próximo titular del partido esté alineado a la conducción de Kicillof. El kirchnerismo rechaza dejar el espacio de poder que ocupó hasta diciembre Máximo Kirchner. A lo sumo, podría ofrecer el nombre de algún intendente cercano a su espacio como Federico Otermín (Lomas de Zamora), pero es un esquema que, a los ojos del kicillofismo, no garantiza la unidad.
En forma paralela, avanzan los preparativos para el cumplimiento del cronograma electoral. Hoy está previsto un encuentro de la Junta Electoral que preside el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.
Ese organismo debe avanzar con temas claves como avales y el padrón que regirá en los comicios previstos para el 15 de marzo.
Ocurre que está a punto de cumplirse otra fecha central: el jueves comienza a exhibición de los padrones. Será por cinco días, hasta el 27 de este mes.
El cronograma establecido establece que el martes 27 vence el plazo para las observaciones y tachas al padrón. Y que hasta el 3 de febrero hay tiempo para la presentación de los avales que deberán reunir las listas locales o la provincial que deseen competir.
Luego viene una fecha clave que dilucidará si habrá o no internas: el domingo 8 vence el plazo para la presentación de listas.
En tanto, el jueves 12 finaliza el plazo para la exhibición de lista de candidatos y el día 15 el plazo para la impugnación de candidatos.
Luego, el jueves 19 vence el plazo para que la Junta Electoral se expida sobre las listas presentadas y candidatos y el sábado 21 de febrero se hará la presentación del modelo de boletas.
Mientras se ingresó en el tiempo de descuento para las definiciones, la tensión en el peronismo va en aumento.
Durante la reunión de la semana pasada en Villa Gesell que encabezó Kicillof, se avanzó en la idea de que los sectores kicillofistas armen listas locales ante la eventualidad de que no haya acuerdo con La Cámpora y una posible interna a nivel provincial derrame en los distritos. De hecho, ya varios intendentes pusieron manos a las obra. Por caso, el de Avellaneda, Jorge Ferraresi, mandó a su tropa de Lanús a avanzar con los avales. Ferraresi está alineado a Kicillof y en Lanús gobierna La Cámpora a través de Julián Alvarez.
El kirchnerismo, por ahora, reaccionó con algunos mensajes. En sus redes sociales, el camporista presidente del bloque de diputados, Facundo Tignanelli, publicó un video del tema “Acordate” de la banda Don Osvaldo, cuyo cantante es Patricio “Pato” Fontanet y cuya letra reza: “Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver, acordate de cómo llegaste, a costillas de quién”. Una referencia inequívoca al origen ultra K de Kicillof y a su actual desafío al kirchnerismo.
